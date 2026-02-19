El jefe del Comando Sur de EE. UU. se reúne en Caracas con la presidenta encargada y altos ministros venezolanos

Jueves 19 de febrero de 2026

El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, realizó este miércoles una visita sorpresa a la capital venezolana, donde sostuvo reuniones con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y los ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y de Interior, Diosdado Cabello.

La reunión fue confirmada tanto por fuentes del gobierno venezolano como por la propia representación diplomática estadounidense en Caracas a través de publicaciones en la red social X.

Agenda bilateral de seguridad y cooperación

Según las declaraciones oficiales, ambos gobiernos acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral, con especial énfasis en la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas, el terrorismo y los desafíos relacionados con la migración en la región.

El ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela, destacó que el encuentro “ratifica la importancia de privilegiar el camino diplomático como mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional”.

Contexto de la visita

La visita del jefe del Comando Sur se da en un clima de tensa pero creciente cooperación bilateral, semanas después de una operación militar estadounidense que culminó con el derrocamiento y captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

La delegación estadounidense estuvo acompañada por la encargada de negocios en Caracas, Laura F. Dogu, y altos funcionarios del Departamento de Defensa, quienes también sostuvieron diálogos con las autoridades venezolanas sobre temas de seguridad hemisférica y el plan estratégico de estabilización promovido por la administración de Washington.

Señales de acercamiento y futuros pasos

Desde Caracas se resaltó que esta reunión forma parte de un esfuerzo por activar canales diplomáticos y operativos con EE. UU., marcando un paso significativo en las relaciones tras años de confrontación directa. Por su parte, la representación estadounidense ha enfatizado que busca fortalecer la seguridad y cooperación dentro del hemisferio occidental, permeando asuntos conjuntos de interés regional.

La agenda pactada deberá ser desarrollada en encuentros futuros, con especial atención en el intercambio de información y operativos conjuntos que puedan reducir la violencia y el crimen transnacional que afecta tanto a Venezuela como a otros países de la región.