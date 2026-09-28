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Lunes 28 de septiembre de 2026

El método de selección debe llevarnos a la candidatura más fuerte: César Jáuregui

César Jáuregui Moreno afirmó que la definición de las próximas candidaturas debe realizarse mediante un método de selección que tenga la aceptación de la mayor parte de quienes participan y, principalmente, que permita llegar con la candidatura más fuerte al proceso electoral.

“Lo único que tenemos que hacer y determinar es que el método de selección tenga contenta a la mayor parte de la gente y, sobre todo, que sea un proceso que nos conduzca a obtener la candidatura más fuerte”, sostuvo.

Cuestionado este lunes por los medios de comunicación sobre las versiones de que las candidaturas ya estarían definidas, Jáuregui restó importancia a esas expresiones y señaló que situaciones similares se han presentado en otros momentos de la política.

“Hay gente que dice: ‘Oye, es que todo está definido’. A mí no me asusta eso en términos políticos, es parte de la política”, expresó.

Recordó como ejemplo el proceso presidencial en el que Vicente Fox tenía una preferencia por Santiago Creel para sucederlo y finalmente fue otro quien obtuvo la candidatura presidencial del PAN.

“Así dijo Fox cuando dijo que tenía a Santiago Creel de candidato a la Presidencia, y fue otro. Y así han dicho muchos”, comentó.

Jáuregui señaló que las preferencias políticas tampoco deben convertirse en el centro de la discusión.

“También los gobernantes tienen preferencias, tampoco me asusta”, indicó.

Reiteró que el punto fundamental será el método de selección: que genere aceptación, fortalezca el proceso interno y permita construir una candidatura fuerte para enfrentar el próximo proceso electoral.

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