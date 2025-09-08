El Estado

29.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 8 de septiembre de 2025

El monzón "sacó" de la sequía a zonas del estado de Chihuahua en la última quincena

Las lluvias provocadas por el monzón mexicano, canales de baja presión y desprendimientos nubosos de ciclones como la tormenta tropical Juliette han traído alivio a amplias regiones del estado de Chihuahua, al reducir notablemente las condiciones de sequía durante la segunda quincena de agosto.

Una de las zonas más favorecidas es Guadalupe y Calvo, donde la conocida cascada "Salto del Capulín" ha vuelto a mostrar un flujo significativo, en contraste con meses anteriores marcados por la sequía. De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, la región pasó de estar en condición “anormalmente seca” (color amarillo en el mapa) a quedar libre de afectación.

Lluvias por encima del promedio

Según el reporte nacional, durante la segunda quincena de agosto se registraron lluvias por encima del promedio en regiones puntuales del país, incluyendo el noroeste, donde se encuentra Chihuahua. Estas precipitaciones se debieron al paso de siete ondas tropicales (de la 23 a la 29), el monzón, circulaciones ciclónicas en altura y los efectos de la tormenta tropical Juliette.

En términos generales, el 66.8% del territorio de Chihuahua se encuentra ahora libre de cualquier nivel de sequía, lo que representa un avance de 5.1 puntos porcentuales respecto a la quincena anterior.

Panorama actual de sequía en Chihuahua

66.8% libre de sequía o sequedad

15.4% en condición anormalmente seca (D0)

9.0% con sequía moderada (D1)

6.1% con sequía severa (D2)

1.8% con sequía extrema (D3)

0.9% con sequía excepcional (D4)

A nivel municipal, se reportan 18 municipios en condición anormalmente seca, 12 con sequía moderada, cuatro con sequía severa, dos con sequía extrema y dos más con sequía excepcional.

Naturaleza en recuperación

La recuperación hídrica ya es visible en algunos cuerpos de agua naturales, como la cascada “Salto del Capulín”, uno de los atractivos naturales más emblemáticos de Guadalupe y Calvo. La imagen de agua corriendo por sus rocas vuelve a ser símbolo de esperanza para habitantes, agricultores y comunidades serranas, donde la lluvia representa mucho más que alivio: es vida.

Municipio de Chihuahua realiza proceso para contratar crédito de 75 mdp destinado a seguridad pública

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Revelan red de sobornos por huachicol fiscal en aduanas; involucran a vicealmirante y funcionarios navales

Visita Sindicatura zona rural de El Charco como parte del Programa “Sindicatura Cerca de Ti”

El monzón "sacó" de la sequía a zonas del estado de Chihuahua en la última quincena

Revisará México más de 7 mil autos SEAT por falla en bolsas de aire
Presenta SSPE alcance de los programas de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
Proponen prohibir redes sociales a menores de 14 años en Chihuahua
Marco Bonilla califica de político el vandalismo en Presidencia Municipal por tema de plaza de toros
PVEM reafirma apoyo a Claudia Sheinbaum pese a señales de ruptura
Rusia lanza el mayor ataque con drones en la guerra contra Ucrania
Gobernadora Maru Campos se reúne con Secretario de la Defensa en Palacio Nacional
Trump pide orden de emergencia para mantener congelada ayuda extranjera

Municipios

Más Noticias

Prevalece probabilidad de lluvias en la Sierra Tarahumara: Protección Civil
Revelan red de sobornos por huachicol fiscal en aduanas; involucran a vicealmirante y funcionarios navales
Dona Mario Vázquez equipo médico a comunidad rural de Bachíniva