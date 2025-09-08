El monzón "sacó" de la sequía a zonas del estado de Chihuahua en la última quincena

Lunes 8 de septiembre de 2025

Las lluvias provocadas por el monzón mexicano, canales de baja presión y desprendimientos nubosos de ciclones como la tormenta tropical Juliette han traído alivio a amplias regiones del estado de Chihuahua, al reducir notablemente las condiciones de sequía durante la segunda quincena de agosto.

Una de las zonas más favorecidas es Guadalupe y Calvo, donde la conocida cascada "Salto del Capulín" ha vuelto a mostrar un flujo significativo, en contraste con meses anteriores marcados por la sequía. De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, la región pasó de estar en condición “anormalmente seca” (color amarillo en el mapa) a quedar libre de afectación.

Lluvias por encima del promedio

Según el reporte nacional, durante la segunda quincena de agosto se registraron lluvias por encima del promedio en regiones puntuales del país, incluyendo el noroeste, donde se encuentra Chihuahua. Estas precipitaciones se debieron al paso de siete ondas tropicales (de la 23 a la 29), el monzón, circulaciones ciclónicas en altura y los efectos de la tormenta tropical Juliette.

En términos generales, el 66.8% del territorio de Chihuahua se encuentra ahora libre de cualquier nivel de sequía, lo que representa un avance de 5.1 puntos porcentuales respecto a la quincena anterior.

Panorama actual de sequía en Chihuahua

66.8% libre de sequía o sequedad

15.4% en condición anormalmente seca (D0)

9.0% con sequía moderada (D1)

6.1% con sequía severa (D2)

1.8% con sequía extrema (D3)

0.9% con sequía excepcional (D4)

A nivel municipal, se reportan 18 municipios en condición anormalmente seca, 12 con sequía moderada, cuatro con sequía severa, dos con sequía extrema y dos más con sequía excepcional.

Naturaleza en recuperación

La recuperación hídrica ya es visible en algunos cuerpos de agua naturales, como la cascada “Salto del Capulín”, uno de los atractivos naturales más emblemáticos de Guadalupe y Calvo. La imagen de agua corriendo por sus rocas vuelve a ser símbolo de esperanza para habitantes, agricultores y comunidades serranas, donde la lluvia representa mucho más que alivio: es vida.