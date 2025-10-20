México

Lunes 20 de octubre de 2025

El peso mexicano sufre ligera depreciación ante fortalecimiento global del dólar

El peso mexicano inició la semana con una ligera depreciación, cotizando en 18.3758 pesos por dólar, una caída del 0.10% respecto al precio de referencia del viernes (18.3570 pesos). Este retroceso se produce en un contexto global donde el dólar se fortalece, impulsado por expectativas sobre futuros recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Los inversionistas mantienen la atención en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, así como en la situación del cierre parcial del Gobierno estadounidense.

En la Bolsa Mexicana de Valores, el índice accionario S&P/BMV IPC abrió con una caída del 0.64%, ubicándose en 61,349.85 puntos. Entre las principales pérdidas destacan las acciones de la aseguradora Quálitas, que descendieron un 2.60%, y el grupo aeroportuario OMA, con una baja de 1.67%.

En el ámbito local, los mercados estarán atentos esta semana a la divulgación de importantes indicadores económicos, con la publicación el miércoles del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) correspondiente a agosto, y el jueves, los datos de inflación de la primera quincena de octubre.

Comercios en la zona norte cumplen con precio de canasta básica, reporta Profeco

Chihuahua lanza Licencia de Conducir Digital con validez en todo el país

Entregan uniformes escolares a la Escuela Tarahumara de Beisbol; destacan apoyo a la comunidad estudiantil

PAN y PRI en Chihuahua no descartan alianza rumbo a 2027, pese a ruptura nacional

Business Roundtable urge a restablecer trato preferencial del T-MEC para revitalizar la manufactura estadounidense
Argentina y Estados Unidos acuerdan línea de financiamiento de 20 mil millones de dólares para estabilizar la economía
Rodrigo Paz pone fin a 20 años de gobierno de izquierda en Bolivia
Violencia persiste en la Franja de Gaza pese a alto al fuego anunciado por Trump
Senado impulsa aumento del salario mínimo a dos canastas básicas para 2026
Cámara de Diputados aprueba Ley de Ingresos 2026 con mayor techo de endeudamiento
Edulcorantes sin calorías, aliados clave para la reducción de azúcar en bebidas y la salud pública, aseguran expertos
Gobierno federal adelanta pago de becas “Benito Juárez” y “Jóvenes Escribiendo el Futuro”

ANAM recupera 200 mil millones de pesos por combate al contrabando y huachicol fiscal: Rafael Marín
