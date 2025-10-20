El peso mexicano sufre ligera depreciación ante fortalecimiento global del dólar

Lunes 20 de octubre de 2025

El peso mexicano inició la semana con una ligera depreciación, cotizando en 18.3758 pesos por dólar, una caída del 0.10% respecto al precio de referencia del viernes (18.3570 pesos). Este retroceso se produce en un contexto global donde el dólar se fortalece, impulsado por expectativas sobre futuros recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Los inversionistas mantienen la atención en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, así como en la situación del cierre parcial del Gobierno estadounidense.

En la Bolsa Mexicana de Valores, el índice accionario S&P/BMV IPC abrió con una caída del 0.64%, ubicándose en 61,349.85 puntos. Entre las principales pérdidas destacan las acciones de la aseguradora Quálitas, que descendieron un 2.60%, y el grupo aeroportuario OMA, con una baja de 1.67%.

En el ámbito local, los mercados estarán atentos esta semana a la divulgación de importantes indicadores económicos, con la publicación el miércoles del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) correspondiente a agosto, y el jueves, los datos de inflación de la primera quincena de octubre.