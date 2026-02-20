México

Elba Esther Gordillo pagará 19.2 mdp al SAT por ingresos no declarados

La Elba Esther Gordillo deberá pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un total de 19 millones 269 mil 323 pesos correspondientes al impuesto sobre la renta (ISR) por ingresos no declarados durante los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

La decisión fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró fundado el recurso presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contra la admisión del amparo directo que Gordillo había solicitado para impugnar el crédito fiscal.

El Pleno de la Corte, a propuesta de la ministra Lenia Batres, determinó por unanimidad que la revisión solicitada por Gordillo no contenía temas de constitucionalidad, sino únicamente argumentos de legalidad que ya habían sido resueltos por tribunales superiores, revocando así el acuerdo admisorio emitido en 2025 por la entonces ministra presidenta Norma Piña.

Los créditos fiscales corresponden a la época en que Gordillo presidía el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Según el SAT, durante 2008 y 2009, la ex dirigente recibió depósitos en sus cuentas y pagos con tarjetas de crédito que debió considerar como ingresos acumulables distintos a salarios para efectos de ISR.

Gordillo siempre sostuvo que esos pagos eran gastos de representación como presidenta del SNTE, y parte de sus movimientos incluían compras en tiendas de lujo en Estados Unidos. Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó en julio de 2024 que no acreditó que fueran gastos de representación, dejando firme el crédito fiscal.

En otros casos, el TFJA anuló créditos fiscales por 25.5 millones de pesos correspondientes a 2010 y 2012 debido a que Gordillo estaba privada de su libertad durante las auditorías, pero este argumento no aplicó para los ejercicios de 2008 y 2009, dado que fue absuelta en 2018 de los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 27 de marzo de 2025 confirmó la resolución del TFJA, la cual Gordillo buscaba revisar ante la SCJN, pero la resolución de este jueves impide que se pueda reconsiderar.

