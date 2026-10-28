Elecciones en Israel terminan sin mayoría; Netanyahu queda lejos de formar Gobierno

Miércoles 28 de octubre de 2026

Jerusalén, Israel.- Las elecciones en Israel concluyeron sin un ganador claro, luego de que los primeros sondeos a boca de urna mostraran que ninguno de los principales bloques políticos alcanzaría los 61 escaños necesarios para formar Gobierno.

Las proyecciones difundidas por las principales cadenas de televisión israelíes colocan al bloque encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu con alrededor de 50 diputados, mientras que las fuerzas opositoras vinculadas al exjefe militar Gadi Eisenkot alcanzarían entre 52 y 53.

Por su parte, los partidos árabes obtendrían entre 17 y 18 escaños, impulsados por una participación electoral especialmente elevada, lo que podría convertirlos en un factor determinante para definir al próximo primer ministro.

Sin embargo, hasta ahora los dos principales bloques han rechazado establecer alianzas con estas formaciones, situación que podría abrir un periodo de negociaciones políticas sin garantías de que alguno consiga construir una mayoría.

La elección fue considerada también una evaluación del liderazgo de Netanyahu durante el periodo de guerra y de la gestión de su coalición, integrada por partidos ultraortodoxos y fuerzas nacionalistas.

De confirmarse las proyecciones, Netanyahu sufriría una importante reducción de su fuerza parlamentaria respecto de las elecciones de 2022, cuando su partido obtuvo 32 diputados.

Los resultados conocidos hasta ahora corresponden únicamente a sondeos a boca de urna, por lo que la distribución definitiva de escaños puede modificarse conforme avance el conteo oficial.

Los primeros resultados preliminares se esperan en las próximas horas, mientras que los definitivos podrían tardar varios días. Si ningún bloque consigue construir una mayoría parlamentaria, Israel podría entrar en un periodo prolongado de negociaciones e incluso enfrentar nuevamente la posibilidad de otras elecciones.