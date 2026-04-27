Eliminarán comisiones en gasolina; usuarios ahorrarán en cada carga

Lunes 27 de abril de 2026

El Gobierno de México informó que los consumidores podrán ahorrar en promedio 2.57 pesos por cada carga de gasolina pagada con tarjeta, como parte de un acuerdo para eliminar comisiones en pagos digitales.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, explicó que este beneficio deriva de la eliminación de la “cuota de intercambio”, que representaba cerca del 80 por ciento de las comisiones que las estaciones de servicio pagaban por transacciones electrónicas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, en una compra promedio de 300 pesos en combustible, ese costo adicional ya no se trasladará al consumidor, generando un ahorro directo por operación.

Las autoridades destacaron que, debido al alto volumen de transacciones diarias en el país, esta medida tendrá un impacto acumulado relevante, al reducir costos para millones de usuarios y contribuir a contener el precio final de los combustibles.