México

17.73°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 27 de abril de 2026

Eliminarán comisiones en gasolina; usuarios ahorrarán en cada carga

El Gobierno de México informó que los consumidores podrán ahorrar en promedio 2.57 pesos por cada carga de gasolina pagada con tarjeta, como parte de un acuerdo para eliminar comisiones en pagos digitales.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, explicó que este beneficio deriva de la eliminación de la “cuota de intercambio”, que representaba cerca del 80 por ciento de las comisiones que las estaciones de servicio pagaban por transacciones electrónicas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, en una compra promedio de 300 pesos en combustible, ese costo adicional ya no se trasladará al consumidor, generando un ahorro directo por operación.

Las autoridades destacaron que, debido al alto volumen de transacciones diarias en el país, esta medida tendrá un impacto acumulado relevante, al reducir costos para millones de usuarios y contribuir a contener el precio final de los combustibles.

Marina detiene a “El Jardinero”, operador ligado a “El Mencho” en Nayarit

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Chihuahua Capital sede del 5° Encuentro Estatal de Síndicas y Síndicos

De Spokane a México: muere agente de la CIA tras operativo antidrogas en Chihuahua

Cerrarán campaña del Croquetón en Plaza de Armas

Se reúnen Isela Martínez y el Comisario Salas con vecinos de la Colonia Campesina
Reportan retiro de visa a gobernador de Sinaloa; no hay confirmación oficial
Investigan feminicidio en Reynosa tras violento ataque en restaurante
Sheinbaum pide esperar información sobre presencia de la CIA y evitar politizar el tema
Cerrarán campaña del Croquetón en Plaza de Armas
Cruz Azul golea a Necaxa y cierra el torneo como tercer lugar
Mueren dos personas al practicar kayak en presa de Coahuila
Localizan sin vida al cuarto minero tras derrumbe en Sinaloa

Municipios

Más Noticias

De Spokane a México: muere agente de la CIA tras operativo antidrogas en Chihuahua
Muere mujer tras volcadura en brecha de Cuauhtémoc
México logra superávit comercial en marzo y reduce déficit trimestral