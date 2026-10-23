“Ellos sabían qué hacía Jáuregui, no me pueden decir que yo lo acusé”: Maru Campos

Viernes 23 de octubre de 2026

La gobernadora Maru Campos aseguró que el Gobierno federal ya tenía información sobre la actuación del exfiscal César Jáuregui Moreno y conocía que ella no estaba enterada del ingreso de agentes estadounidenses a Chihuahua, por lo que rechazó que pueda atribuírsele haberlo acusado ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, realizada minutos después de que Sheinbaum revelara nuevos detalles de la conversación que ambas sostuvieron en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Campos afirmó que las autoridades federales ya investigaban al exfuncionario.

“Ellos también sabían cuál era el actuar de César Jáuregui y ya tenían información acerca del fiscal, entonces no me pueden decir que yo lo acusé”, declaró.

Campos sostuvo que el Gobierno federal sabía que ella desconocía la presencia de agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal y señaló que la acción habría sido planeada por el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y por Jáuregui. Incluso aseguró que integrantes del propio Gobierno federal se lo comunicaron al día siguiente de los hechos, aunque evitó revelar quién.

La gobernadora respondió así a Sheinbaum, quien este viernes aseguró que Campos le había señalado que su exfiscal era responsable del ingreso de los agentes extranjeros y que su administración había detectado presuntos actos de corrupción relacionados con él, incluyendo señalamientos sobre casinos.

Sobre la versión ofrecida desde Palacio Nacional, Campos consideró que “hay verdades y no hay verdades” y afirmó que existen contradicciones en algunos de los detalles revelados por la Presidenta.

También reiteró que no existió ningún pacto con Sheinbaum y explicó que decidió hablar públicamente de aquella reunión precisamente para desmentir esa versión. Ambas mandatarias han reconocido que el encuentro fue particularmente tenso.

Respecto al proceso penal contra Jáuregui, Campos dijo que serán la Fiscalía General de la República y los órganos judiciales quienes determinen responsabilidades. Añadió que evitará pronunciarse sobre su culpabilidad para respetar la presunción de inocencia y el debido proceso.

“No quiero hacer lo mismo”, expresó al recordar el proceso que ella misma enfrentó durante la administración del exgobernador Javier Corral.