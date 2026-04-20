Elon Musk no acude a cita judicial en Francia por investigación contra X

Lunes 20 de abril de 2026

París.- El empresario Elon Musk no compareció este lunes ante la justicia francesa, que lo había citado a una declaración voluntaria en el marco de una investigación sobre la red social X, confirmó la fiscalía de París.

El caso se originó a inicios de 2025 tras denuncias de legisladores por un presunto sesgo en los algoritmos de la plataforma, que habría influido en el entorno político francés. Posteriormente, las pesquisas se ampliaron a posibles delitos como la difusión de pornografía infantil y el papel del asistente de inteligencia artificial Grok en la generación de contenidos falsos o de carácter sexual.

Como parte de la investigación, en febrero autoridades realizaron un cateo en oficinas de X en la capital francesa. La empresa ha rechazado las acusaciones y calificó las acciones como “políticas” y “abusivas”.

La fiscal Laure Beccuau indicó que también fueron citados otros directivos, entre ellos la exdirectora general Linda Yaccarino, así como empleados de la compañía en calidad de testigos.

Aunque la fiscalía tomó nota de la ausencia de los citados, subrayó que esto no detiene el avance de las investigaciones. El caso forma parte de un escrutinio internacional sobre la plataforma, mientras la Unión Europea mantiene una indagatoria paralela por la generación de imágenes sensibles mediante herramientas de inteligencia artificial.