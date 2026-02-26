Internacional

Elon Musk responde con ironía a Sheinbaum tras polémica en redes

El empresario Elon Musk, fundador y director de Tesla y SpaceX, reaccionó de manera irónica a una publicación en redes sociales en la que un usuario acusaba que la Presidenta de México estaría tomando más acciones contra él que contra los cárteles del narcotráfico.

La controversia se originó luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum apareciera en un video señalando que analiza la posibilidad de emprender acciones legales contra Musk por declaraciones que consideró presuntamente difamatorias.

En respuesta, el también propietario de X publicó: “Ella está ‘violando mis derechos humanos’”, acompañado de un emoji de risa.

Previamente, Musk había escrito en su red social que Sheinbaum “solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel”, al reaccionar a un video en el que la mandataria afirmaba que “la guerra contra el narco no es opción”.

Ante estos señalamientos, la jefa del Ejecutivo federal calificó como absurda la etiqueta de “narcogobierno”, al considerar que se trata de una acusación sin fundamento que, aseguró, “se cae por sí sola”.

La confrontación se da en medio de un intercambio de posturas en redes sociales que ha escalado a declaraciones públicas y posibles acciones legales.

Localizan con vida a tres hermanos privados de la libertad en Aldama

