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Lunes 27 de abril de 2026

Embajador de EE.UU. anticipa posible ofensiva anticorrupción que incluiría a funcionarios mexicanos

El diario Los Angeles Times reveló que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió sobre el inicio de una posible campaña anticorrupción impulsada por el gobierno de Donald Trump, que podría tener implicaciones para funcionarios mexicanos.

Durante un evento en Sinaloa, el diplomático señaló que la corrupción afecta directamente el desarrollo económico al elevar costos, debilitar la competencia y erosionar la confianza en los mercados. “No es un problema sin víctimas”, afirmó, al subrayar su impacto en el crecimiento y las oportunidades.

Johnson también destacó que el T-MEC obliga a los países miembros a tipificar como delito el soborno y a aplicar códigos de conducta para servidores públicos, por lo que llamó a reforzar acciones en todos los niveles de gobierno.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio estadounidense, la estrategia de la administración de Trump podría ir más allá de la cancelación de visas a personas vinculadas con actividades ilícitas, e incluir incluso procesos judiciales en tribunales federales de Estados Unidos contra políticos mexicanos.

Hasta el momento, no existe una postura oficial del gobierno mexicano sobre estos señalamientos, que surgen en un contexto de cooperación bilateral en materia de seguridad y combate a la corrupción.

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