Embajador de EE. UU. destaca cooperación tras abatimiento de “El Mencho”

Tras la captura y fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó la colaboración entre ambos gobiernos en la operación realizada en Jalisco.

En sus redes sociales, Johnson señaló que la acción demuestra que los líderes criminales rendirán cuentas. “Bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes. Los Estados Unidos se mantienen firmes junto a México en esta responsabilidad y esfuerzo compartidos”, indicó.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que la captura contó con apoyo de información proporcionada por Estados Unidos. Johnson expresó además su respeto y solidaridad con los funcionarios y elementos de seguridad mexicanos que enfrentan diariamente a estos grupos criminales, muchas veces con alto riesgo personal. “Esta operación subraya una realidad clara: las organizaciones criminales que envenenan a nuestra gente y amenazan a nuestras naciones rendirán cuentas”, concluyó.

Persecución contra “El Mencho” habría complacido a Trump, señala The Economist

