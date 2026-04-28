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Martes 28 de abril de 2026

Emiratos Árabes Unidos anuncia salida de la OPEP a partir del 1 de mayo

Los Emiratos Árabes Unidos confirmaron su salida de la OPEP a partir del 1 de mayo, en una decisión que representa un golpe relevante para el bloque que coordina la producción petrolera entre algunos de los principales productores del mundo.

El anuncio ocurre en un contexto de tensiones regionales, luego de semanas de ataques con misiles y drones atribuidos a Irán, también integrante del organismo. A ello se suma la afectación en el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha limitado la capacidad de exportación de crudo de los Emiratos, impactando directamente su economía.

Hasta febrero, el país se posicionaba como el tercer mayor productor dentro de la OPEP, solo por detrás de Arabia Saudita e Irak. Su incorporación al organismo se remonta a 1967, pocos años después de la fundación del cártel.

Aunque no se detallaron ampliamente las razones de la decisión, el Ministerio de Energía emiratí señaló que responde al interés nacional, tras una revisión integral de su política energética y su capacidad de արտադրcción.

En un comunicado, las autoridades expresaron su reconocimiento al trabajo de la OPEP y de la alianza OPEP+, al tiempo que subrayaron que su salida permitirá al país contar con mayor flexibilidad para adaptarse a las condiciones del mercado energético global.

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