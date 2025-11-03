Chihuahua

15.86°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 3 de noviembre de 2025

Emite Obras Públicas alerta vial por reducción de carriles en la vialidad Los Nogales

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua informó sobre una alerta vial debido a la reducción temporal de tres a dos carriles en el cuerpo norte de la vialidad Los Nogales, como parte de la continuación de los trabajos de construcción del Puente Superior vialidad Los Nogales.

A partir del martes 4 de noviembre, el carril de extrema izquierda permanecerá cerrado en el tramo comprendido entre la avenida Venceremos y la calle Ignacio Rodríguez. No obstante, los carriles central y de extrema derecha seguirán habilitados para la circulación vehicular.

La dependencia municipal exhortó a los automovilistas a respetar los señalamientos preventivos colocados en la zona y a conducir con precaución, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios que transitan por el sector norte de la ciudad.

El Paso Superior vialidad Los Nogales beneficiará a más de 350 mil ciudadanos al año, al ofrecer una solución vial integral que mejorará la conectividad y reducirá los tiempos de traslado en una de las zonas de mayor crecimiento urbano de Chihuahua.

La Dirección de Obras Públicas agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso con el desarrollo de infraestructura vial segura y eficiente para todos los chihuahuenses.

Vecinos y organizaciones se unen para limpiar el Río Sacramento

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Carlos Manzo; había denunciado amenazas y pedido ayuda al Gobierno Federal

Sheinbaum convoca reunión urgente del Gabinete de Seguridad tras asesinato del alcalde de Uruapan

Chihuahuense Alegría Villarreal completa con éxito el Maratón de Nueva York 2025

Mujer fallece durante vuelo de Chihuahua a Mazatlán
Lupita Borruel acompaña a jóvenes de la Comunidad Terapéutica Libres por Amor en el Torneo de Muay Thai 2025
Supervisó Sindicatura Operativo Especial por Feria del Hueso 2025
Chihuahuense Alegría Villarreal completa con éxito el Maratón de Nueva York 2025

Con un tiempo de 3:35:48, la atleta suma su quinto maratón y su tercer Major

Carlos Manzo; había denunciado amenazas y pedido ayuda al Gobierno Federal
Sheinbaum convoca reunión urgente del Gabinete de Seguridad tras asesinato del alcalde de Uruapan
Dodgers conquistan la Serie Mundial tras dramático Juego 7 ante Blue Jays
Asesinan al alcalde de Uruapan Carlos Manzo

Municipios

Más Noticias

Presenta Lorena Ramírez segunda carrera México Imparable
Senado de Estados Unidos aprueba resolución para revertir aranceles de Trump
Baja la temperatura en San Juanito a -0.1 grados centígrados