Emite Obras Públicas alerta vial por reducción de carriles en la vialidad Los Nogales

Lunes 3 de noviembre de 2025

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua informó sobre una alerta vial debido a la reducción temporal de tres a dos carriles en el cuerpo norte de la vialidad Los Nogales, como parte de la continuación de los trabajos de construcción del Puente Superior vialidad Los Nogales.

A partir del martes 4 de noviembre, el carril de extrema izquierda permanecerá cerrado en el tramo comprendido entre la avenida Venceremos y la calle Ignacio Rodríguez. No obstante, los carriles central y de extrema derecha seguirán habilitados para la circulación vehicular.

La dependencia municipal exhortó a los automovilistas a respetar los señalamientos preventivos colocados en la zona y a conducir con precaución, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios que transitan por el sector norte de la ciudad.

El Paso Superior vialidad Los Nogales beneficiará a más de 350 mil ciudadanos al año, al ofrecer una solución vial integral que mejorará la conectividad y reducirá los tiempos de traslado en una de las zonas de mayor crecimiento urbano de Chihuahua.

La Dirección de Obras Públicas agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso con el desarrollo de infraestructura vial segura y eficiente para todos los chihuahuenses.