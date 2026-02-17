El Estado

26.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 17 de febrero de 2026

Emite Protección Civil alerta amarilla por viento fuerte en Juárez

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta amarilla ante la presencia de viento fuerte en la región fronteriza, que ha generado tolvaneras que limitan la visibilidad en tramos carreteros.

Se exhorta a la población a extremar precauciones, especialmente en la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez, donde se han reportado condiciones adversas para la conducción.

Las ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora (km/h), han generado tolvaneras también en las carreteras Juárez–Janos, Chihuahua–Nuevo Casas Grandes y Chihuahua–La Junta, así como afectaciones en municipios de las regiones noroeste y fronteriza.

De acuerdo con reportes recibidos en el número de emergencias 9-1-1, se registró la caída de cuatro anuncios espectaculares, uno de los cuales provocó un cortocircuito en el cruce de Gómez Morín y Paseo Victoria.

Los hechos fueron atendidos por personal de Protección Civil y cuerpos de emergencia.

La CEPC desplegó recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad para detectar zonas de riesgo.
En los tramos carreteros se mantiene comunicación con autoridades de los tres niveles de Gobierno, para el monitoreo de las condiciones y brindar apoyo a los conductores que pudieran estar en riesgo.

Se recomienda a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas, conducir con precaución, mantener las luces encendidas y la distancia entre vehículos, así como asegurar objetos en patios y azoteas que puedan ser arrastrados por el viento.

También se pide mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.

Hombres armados roban y queman camión de personal frente al Santuario de Aldama

