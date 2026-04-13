Emite Protección Civil aviso preventivo por fuertes vientos y tolvaneras en el estado

Lunes 13 de abril de 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo debido al pronóstico de ráfagas y tolvaneras en distintas zonas de la entidad, generadas el frente frío número 44 sobre el noroeste del país, en interacción con otros fenómenos meteorológicos.

Para este lunes se prevén vientos con velocidades superiores a los 55 kilómetros por hora (km/h) en Juárez, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, López, Coronado, Jiménez, Camargo y La Cruz.

Estas condiciones podrían ocasionar tolvaneras en el tramo carretero de Juárez-Janos. Además, se pronostican lluvias aisladas en Manuel Benavides, con posible caída de granizo.

Durante el martes 14 las rachas se intensificarán hasta alcanzar los 65 km/h en Ascensión, Janos, Casas Grandes e Ignacio Zaragoza. En otras regiones como Juárez, Ahumada, Madera, Cuauhtémoc, Chihuahua y Delicias, las ráfagas rebasarán los 55 km/h.

Las autoridades advierten sobre la formación de tolvaneras en las vías Chihuahua-Juárez, Juárez-Ascensión y Sueco-Janos.

En cuanto a las precipitaciones, serán aisladas en Juárez, Ahumada, Madera, Coyame y Manuel Benavides, con posibilidad de actividad eléctrica y granizo.

Los municipios que registrarán temperaturas más altas serán Chínipas con 35 grados centígrados y Ojinaga con 32 . Por el contrario, en localidades serranas como Madera y Balleza (El Vergel), se mantendrá un ambiente frío por las mañanas, con mínimas cercanas a los 0 grados.

La CEPC exhorta a los conductores a extremar precauciones ante la posible baja visibilidad en carreteras. Se recomienda asegurar objetos en los techos de las viviendas que puedan ser proyectados por el viento, así como evitar resguardarse bajo estructuras en mal estado o árboles.

Ante cualquier emergencia, comunicarse al número 9-1-1.