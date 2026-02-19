Chihuahua

10.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 19 de febrero de 2026

Emite Protección Civil recomendaciones por fuertes vientos en la capital

Ante el pronóstico de fuertes vientos para este jueves, la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Chihuahua emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de prevenir accidentes y situaciones de riesgo en la capital del estado.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 55 kilómetros por hora. Como consecuencia, se prevé la presencia de tolvaneras en distintos tramos carreteros, por lo que se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones al circular.

La dependencia municipal recomendó no arrojar cerillos, colillas de cigarro u objetos encendidos en pastizales o lotes baldíos, ya que las condiciones ventosas pueden propiciar la rápida propagación de incendios. Asimismo, pidió resguardar la basura en bolsas o tambos cerrados para evitar que sea dispersada por el viento.

Entre las medidas preventivas también se encuentra asegurar a las mascotas en un área segura de la vivienda, evitar realizar fogatas en la vía pública y retirar de azoteas láminas u objetos que puedan desprenderse y caer.

De igual forma, se solicitó retirar o asegurar materiales de construcción en proyectos de obra, así como mantener limpios de maleza y basura los alrededores de las viviendas para reducir riesgos.

Las autoridades recomendaron, en la medida de lo posible, evitar salir o conducir durante el temporal ventoso. En caso de emergencia, se pide a la población comunicarse al número 911 o realizar reportes a través de la aplicación municipal “Marca el Cambio”.

