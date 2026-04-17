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Viernes 17 de abril de 2026

Emiten fichas de búsqueda por tres policías desaparecidos en Belisario Domínguez

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua emitió fichas de búsqueda para localizar a tres policías municipales de Belisario Domínguez, quienes fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 14 de abril.

Los agentes fueron identificados como Isidro Romero Chaparro, de 53 años y director de la corporación; Cristian Pérez Loya, de 22 años; y Ricardo Estrada Rodríguez, de 43 años.

De acuerdo con la información oficial, los tres fueron vistos por última vez en la carretera a Copetes, dentro del mismo municipio, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Las fichas difundidas por la autoridad incluyen características físicas y señas particulares para facilitar su identificación. Entre ellas, destaca que el director presenta una cicatriz de aproximadamente 10 centímetros en el costado; Cristian Pérez Loya utiliza brackets; mientras que Ricardo Estrada Rodríguez tiene diversos tatuajes, entre ellos uno con la leyenda “Tita Flor” y otro de San Judas Tadeo.

Autoridades estatales informaron que se mantiene activo un operativo de búsqueda en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Previamente, fueron localizadas dos de las patrullas en las que se trasladaban los agentes.

La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización.

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