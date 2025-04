Emiten recomendaciones para evitar caer en fraudes relacionados con paquetes vacacionales

Martes 15 de abril de 2025

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Unidad de Policía Cibernética, emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía, para evitar caer en fraudes relacionados con paquetes turísticos falsos durante esta temporada de Semana Santa.

Lo anterior, luego de que derivado del monitoreo en plataformas digitales, se detectara que personas son contactadas por presuntos vendedores de agencias de viajes, quienes les ofrecen promociones vacacionales falsas que van desde vuelos, hasta hospedaje y traslado.

Al realizar pagos anticipados, las víctimas descubren que las reservaciones no existen o que los servicios no fueron contratados por una empresa legítima, ya que estos fraudes se difunden principalmente a través de sitios Web apócrifos y redes sociales, con ofertas que no están respaldadas por agencias registradas.

Para evitar caer en este tipo de estafas, la Policía Cibernética recomienda lo siguiente:

* Verificar que la agencia se encuentre en el Registro Nacional de Turismo (www.gob.mx/sectur)

* Consultar el sitio de la Profeco sobre tiendas virtuales seguras (www.profeco.gob.mx/tiendasvirtuales)

* Evitar compartir información personal o bancaria con desconocidos

* Desconfiar de precios excesivamente bajos

* No realizar depósitos a cuentas personales o en tiendas de conveniencia

* Confirmar directamente con hoteles o aerolíneas la validez de la oferta

* Revisar que el sitio Web tenga certificado de seguridad (candado y “https://”)

* Exigir contrato con políticas claras de cancelación y reembolso

Yamelith Muñiz, encargada de la Dirección de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, dijo que: “Es importante que la ciudadanía sepa que la Policía Cibernética está en constante monitoreo de fuentes abiertas, para evitar que salgan afectados; si tienen alguna duda sobre un paquete se pueden comunicar con nosotros para verificar que son reales”.

Para orientación o denuncias, la ciudadanía puede comunicarse al 614-429-3300 extensión 10955, línea directa 614-429-7315, WhatsApp 656-280-9562, o al correo ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx

La SSPE reitera su compromiso de proteger a las familias chihuahuenses también en el entorno digital, especialmente durante periodos vacacionales.