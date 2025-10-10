Emoción y potencia sobre el asfalto en la Décima Fecha de Arrancones VIP

Viernes 10 de octubre de 2025

El rugir de los motores volverá a apoderarse del Autódromo Francisco Villa este domingo 12 de octubre, cuando se lleve a cabo la décima fecha de prácticas de Arrancones VIP 2025, en una fecha esperada por los amantes de la velocidad.

Ahora, con nuevo horario, los motores se pondrán en marcha a las 12:00 horas en uno de los eventos más esperados, ya que se espera que en esta décima fecha se busca batir el récord de pista en la distancia de cuarto de milla.

Para esta décima fecha, se tiene confirmada la participación de corredores provenientes de Ciudad Juárez, quienes traerán consigo potentes vehículos listos para medir fuerzas en la pista capitalina en un duelo Chihuahua vs Juárez, además de El Paso Texas.

Sin duda alguna unas de las figuras a seguir en esta fecha de prácticas es la presencia del reconocido piloto Rudy Enns, originario de Cuauhtémoc, quien aportará el toque de poder y experiencia, quien abordo de sus S-10 más conocida como “Blue Thunder” busca bajar la barrera de los 9 segundos.

Cabe mencionar que se continúa con el registro tanto en la modalidad de 1/8 como de 1/4 de milla, utilizando el mismo recorrido, lo que permitirá a los competidores disfrutar de una experiencia doble, desafiando sus habilidades y el rendimiento de sus máquinas en dos distancias distintas.

El evento contará con todos los elementos necesarios para garantizar una competencia justa y segura: semáforo profesional, sistema “chicle”, personal de seguridad y ambulancia en el sitio, asegurando que la emoción se viva al máximo sin descuidar la integridad de los participantes y asistentes.

Los costos de acceso se mantienen accesibles para el público aficionado. La entrada a PITS tendrá un precio de $1,000 por piloto, con un costo adicional de $250 por persona acompañante. Los niños de hasta 10 años pagarán solo $100 en esta zona exclusiva. En tanto, para quienes prefieran disfrutar desde las gradas, el costo será de $400 por auto sardina, es decir, todos los ocupantes que quepan en el vehículo podrán ingresar con un solo pago.

El Autódromo Francisco Villa se ubica en el kilómetro 14.5 de la carretera a Delicias, justo antes de llegar a San Judas Tadeo.