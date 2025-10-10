Chihuahua

21.36°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 10 de octubre de 2025

Emoción y potencia sobre el asfalto en la Décima Fecha de Arrancones VIP

El rugir de los motores volverá a apoderarse del Autódromo Francisco Villa este domingo 12 de octubre, cuando se lleve a cabo la décima fecha de prácticas de Arrancones VIP 2025, en una fecha esperada por los amantes de la velocidad.

Ahora, con nuevo horario, los motores se pondrán en marcha a las 12:00 horas en uno de los eventos más esperados, ya que se espera que en esta décima fecha se busca batir el récord de pista en la distancia de cuarto de milla.

Para esta décima fecha, se tiene confirmada la participación de corredores provenientes de Ciudad Juárez, quienes traerán consigo potentes vehículos listos para medir fuerzas en la pista capitalina en un duelo Chihuahua vs Juárez, además de El Paso Texas.

Sin duda alguna unas de las figuras a seguir en esta fecha de prácticas es la presencia del reconocido piloto Rudy Enns, originario de Cuauhtémoc, quien aportará el toque de poder y experiencia, quien abordo de sus S-10 más conocida como “Blue Thunder” busca bajar la barrera de los 9 segundos.

Cabe mencionar que se continúa con el registro tanto en la modalidad de 1/8 como de 1/4 de milla, utilizando el mismo recorrido, lo que permitirá a los competidores disfrutar de una experiencia doble, desafiando sus habilidades y el rendimiento de sus máquinas en dos distancias distintas.

El evento contará con todos los elementos necesarios para garantizar una competencia justa y segura: semáforo profesional, sistema “chicle”, personal de seguridad y ambulancia en el sitio, asegurando que la emoción se viva al máximo sin descuidar la integridad de los participantes y asistentes.

Los costos de acceso se mantienen accesibles para el público aficionado. La entrada a PITS tendrá un precio de $1,000 por piloto, con un costo adicional de $250 por persona acompañante. Los niños de hasta 10 años pagarán solo $100 en esta zona exclusiva. En tanto, para quienes prefieran disfrutar desde las gradas, el costo será de $400 por auto sardina, es decir, todos los ocupantes que quepan en el vehículo podrán ingresar con un solo pago.

El Autódromo Francisco Villa se ubica en el kilómetro 14.5 de la carretera a Delicias, justo antes de llegar a San Judas Tadeo.

Email Marketing Masivo: Respuesta Rentable y Transparente

Mientras que el marketing digital se encarece y se vuelve menos predecible, el email marketing masivo se consolida como el canal más eficiente, económico y gestionable para las grandes empresas.

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Cámaras empresariales rechazan aumento del IEPS a refrescos propuesto en Paquete Económico 2026

Judge lidera histórica remontada y mantiene con vida a los Yankees ante Toronto

Prevén fuertes ráfagas de viento y tolvaneras en tramos carreteros de Chihuahua

Realizan Tercera Sesión del Consejo Consultivo de la Sindicatura
Prevén fuertes ráfagas de viento y tolvaneras en tramos carreteros de Chihuahua
Efecto Chihuahua: Proponen prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas de Nuevo León
Inaugura alcalde Bonilla nuevas gradas y luminarias en el CETIS 86
Israel y Hamas aceptan primera fase de paz en Gaza: liberación de rehenes e inicio de retirada militar
Cámaras empresariales rechazan aumento del IEPS a refrescos propuesto en Paquete Económico 2026
Presenta Síndica Olivia Franco su 4º Informe de Labores ante el H. Ayuntamiento
Juez denuncia presiones en caso contra hermano de diputado; lo vinculan a proceso por tentativa de homicidio

Municipios

Más Noticias

Tesla lanza versiones más económicas del Model 3 y Model Y en respuesta al fin del crédito fiscal en EE.UU.
Sustituyen 320 lámparas a LED en Los Olivos; supervisa Bonilla avances en seguridad y servicios
Gerardo Fernández Noroña viaja en jet privado y genera críticas en redes