Empeora sequía en 19 municipios de Chihuahua; mejora en zona fronteriza

Miércoles 20 de mayo de 2026

El Monitor de Sequía de México reportó un deterioro en las condiciones de sequía en 19 municipios del estado de Chihuahua durante la primera quincena de mayo, mientras que seis municipios de la franja norte registraron mejorías gracias a las lluvias recientes.

De acuerdo con el informe con corte al 15 de mayo, actualmente 39 municipios del estado permanecen sin afectaciones por sequía, 22 se encuentran en condición “anormalmente seca” (D0), cuatro presentan sequía moderada (D1) y dos más sequía severa (D2). No se reportan municipios en sequía extrema o excepcional.

Entre los municipios que empeoraron su estatus destacan Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Aldama y Meoqui, los cuales pasaron de “sin sequía” a “anormalmente seco”.

También registraron deterioro municipios como Cusihuiriachi, Julimes, Rosales, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Santa Isabel y San Francisco de Conchos, principalmente ubicados en la región centro-sur del estado.

Por otra parte, en la zona norte y fronteriza se reportaron avances importantes. Ascensión y Janos mejoraron de sequía severa a moderada, mientras que Ojinaga pasó de sequía extrema a severa.

Asimismo, Manuel Benavides dejó atrás la categoría de sequía excepcional para ubicarse en severa, y Praxedis G. Guerrero avanzó de “anormalmente seco” a “sin sequía”.

Las autoridades atribuyeron estas variaciones a las precipitaciones registradas recientemente en distintas regiones de la entidad, aunque advirtieron que persisten condiciones de riesgo hídrico en varias zonas agrícolas y ganaderas del estado.