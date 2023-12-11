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Lunes 1ro de junio de 2026

Empleados de la Central de Abastos denuncian cobro de estacionamiento

Trabajadores de la Central de Abastos de Chihuahua manifestaron su inconformidad por la implementación de un cobro semanal por el uso del estacionamiento, medida que, aseguran, fue impulsada por la presidenta de comerciantes del lugar, Tere Castillo.

De acuerdo con la denuncia realizada por empleados del centro comercial, se estableció una cuota de 50 pesos semanales por vehículo para los trabajadores que utilizan el estacionamiento de las instalaciones.

Los inconformes señalaron que la medida afectará a aproximadamente 250 empleados, lo que representaría una recaudación cercana a los 12 mil 500 pesos por semana por este concepto.

Según los trabajadores, al cuestionar la implementación del cobro se les informó que la decisión fue sometida a votación y que la mayoría de los participantes estuvo de acuerdo con la medida.

Asimismo, algunos empleados señalaron que los espacios considerados más favorables dentro del estacionamiento fueron asignados a trabajadores vinculados a la empresa de la presidenta de comerciantes y a integrantes del consejo administrativo.

Los denunciantes también afirmaron que este no es el único pago que se realiza dentro de la Central de Abastos, ya que existen cuotas mensuales por conceptos como recolección de basura y mantenimiento, las cuales ascienden a aproximadamente 5 mil 500 pesos.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de la administración de la Central de Abastos respecto a los señalamientos realizados por los trabajadores.

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