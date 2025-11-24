El Estado

Lunes 24 de noviembre de 2025

Empresa chihuahuense Sinibí Jípe hace historia en Shark Tank México

La empresa social Sinibí Jípe, dedicada a la creación de prendas elaboradas por mujeres de la Sierra Tarahumara bajo un modelo que respeta los usos y costumbres de la comunidad rarámuri, anunció su participación en el programa de televisión Shark Tank México, convirtiéndose en un referente nacional de impacto social y emprendimiento indígena.

Aunque no habían aplicado a la convocatoria, el equipo de producción del programa seleccionó a Sinibí Jípe por su trayectoria y por los reconocimientos obtenidos en los últimos años, entre ellos su alianza comercial con Volaris, el homenaje realizado por HERSHEY’S y una colaboración destacada con Microsoft.

Representadas por Luisa Fernanda Martínez, fundadora, y Marcelina Bustillos, cofundadora y artesana indígena rarámuri, la participación marcó un hito: Marcelina Bustillos se convirtió en la primera mujer indígena en presentar un proyecto dentro de Shark Tank México.

Durante la grabación, el equipo de Shark Tank viajó hasta la Sierra Tarahumara para documentar los procesos de producción, la forma en que se elaboran las prendas y la vida cotidiana de las mujeres que integran Sinibí Jípe, resaltando el valor cultural y social del proyecto.

Mientras tanto, Sinibí Jípe continúa operando con recursos propios, tal como lo ha hecho durante los últimos seis años.

“Sin el apoyo de las personas que compran nuestros productos, nuestra labor no sería posible. Gracias a cada persona que ha creído en este proyecto; hoy, más que nunca, necesitamos de su respaldo para seguir generando oportunidades para las mujeres de la Sierra Tarahumara”, declararon las fundadoras.

Si quieres apoyar su trabajo puedes entrar a su página oficial: https://www.sinibijipe.com/ o visitarlas en su tienda oficial en Chihuahua Capital en Av. División Del Norte 5 Col. San Felipe.

Acerca de Sinibí Jípe: Sinibí Jípe es un emprendimiento social que impulsa la autonomía económica de mujeres rarámuri a través de la creación de prendas elaboradas con técnicas tradicionales, manteniendo un modelo de producción ético, comunitario y culturalmente respetuoso. Durante seis años ha fortalecido el acceso a oportunidades económicas para mujeres de la Sierra Tarahumara, llevando su trabajo a diferentes espacios nacionales e internacionales.

