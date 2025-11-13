México

Jueves 13 de noviembre de 2025

Empresarios prevén aumento de inversión extranjera en México impulsado por la inteligencia artificial

Representantes de la iniciativa privada (IP) estiman que la inversión extranjera directa (IED) en México podría incrementarse en una cuarta parte gracias al impulso del sector de inteligencia artificial (IA), que se perfila como uno de los principales motores del crecimiento económico en los próximos años.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, destacó que este ámbito tecnológico podría aportar al menos 9 mil millones de dólares adicionales, como parte de una estrategia conjunta entre el gobierno federal y el sector empresarial.

Durante la inauguración del foro “IA + México”, que reunió a inversionistas, gobiernos, empresas y startups, Cervantes subrayó que el objetivo es convertir al país en un centro integral de inteligencia artificial, promoviendo la colaboración entre desarrolladores de servicios digitales, centros de datos y talento innovador.

“Con este proyecto de IA + México, inversión acelerada, buscamos que nuestro país se consolide como un polo tecnológico de vanguardia”, señaló.

Asimismo, recordó que México cuenta con 14 tratados de libre comercio con 50 países, lo que facilita un entorno propicio para la atracción de capitales sin barreras arancelarias.

De acuerdo con las proyecciones del CCE, el crecimiento de la inversión extranjera directa vinculada a la IA podría alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto nacional, consolidando al país como un actor relevante en la revolución tecnológica global.

PRI y productores chihuahuenses piden a Claudia Sheinbaum revisar la nueva Ley de Agua

