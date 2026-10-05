Empresarios ven positiva llegada de René Chavira a la Alcaldía de Chihuahua

Lunes 5 de octubre de 2026

Representantes del sector empresarial de Chihuahua manifestaron una postura favorable ante la eventual llegada de René Xavier Chavira Venzor a la Presidencia Municipal, una vez que el alcalde Marco Bonilla Mendoza solicite licencia para separarse del cargo.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Leopoldo Mares Delgado, señaló que el sector recibe con optimismo el relevo y expresó su expectativa de que Chavira aporte una visión renovada y mantenga un ritmo de trabajo constante durante el cierre de la administración.

“Como empresarios vemos positiva su llegada y esperamos mucho de él”, afirmó.

Mares Delgado destacó que uno de los principales retos será la correcta aplicación del presupuesto proyectado para el próximo año, superior a los 8 mil millones de pesos, con énfasis en consolidar obras y proyectos prioritarios para la ciudad.

Por su parte, el presidente de Coparmex, Jorge Treviño, resaltó la aceptación que Chavira mantiene entre integrantes del sector empresarial y recordó su experiencia tanto en la administración pública como en la iniciativa privada.

Treviño lo describió como una persona analítica, capaz e íntegra, y confió en que su eventual gestión permita mantener una comunicación cercana y coordinación permanente con el sector productivo.

En tanto, el presidente de Canaco, Alejandro Lazzarotto, señaló que el comercio organizado espera continuidad en los proyectos y programas impulsados durante la administración de Marco Bonilla.

Añadió que también consideran prioritario conservar la colaboración en materia de capacitación y fortalecer las acciones de seguridad pública.

“Que le vaya bien, que le eche ganas; esto implica mucho trabajo y debe ser para el bien de los ciudadanos”, expresó.

La eventual llegada de René Chavira quedará sujeta a la aprobación de la licencia que Marco Bonilla presentará ante el Cabildo. De autorizarse, el presidente municipal suplente asumiría las funciones al frente de la administración capitalina.