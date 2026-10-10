En 2027 necesitamos a los mejores candidatos para ganar y defender a Chihuahua: César Jáuregui

Sábado 10 de octubre de 2026

Ante una nutrida asistencia de panistas y ciudadanos de la colonia San Felipe, César Jáuregui Moreno afirmó que en las elecciones de 2027 Chihuahua no puede darse el lujo de equivocarse en la selección de sus candidatos, pues estará en juego no solamente el triunfo electoral, sino el futuro político y el rumbo del estado.

Durante un encuentro celebrado ayer por la tarde, Jáuregui sostuvo una amplia conversación con los asistentes, con quienes analizó el panorama político de Chihuahua y los retos que enfrentará el Partido Acción Nacional en el próximo proceso electoral.

Explicó que la selección de candidatos debe partir de un criterio fundamental: elegir a quienes tengan las mejores condiciones para ganar, cuenten con un posicionamiento sólido entre la ciudadanía y sean capaces de transmitir con claridad el mensaje que Chihuahua necesita escuchar.

“No se trata solamente de escoger a alguien que quiera ser candidato. Se trata de elegir a quien tenga las mejores condiciones para ganar, que esté bien posicionado, que la gente lo acepte y que sepa comunicar lo que está en juego en el 2027”, expresó.

Jáuregui destacó que un candidato competitivo debe tener la capacidad de dialogar con todos los sectores de la sociedad, desde los grandes empresarios y profesionistas hasta los pequeños comerciantes, trabajadores y familias de las colonias populares.

Señaló que Chihuahua necesita perfiles que conozcan la ciudad, entiendan sus problemas y puedan hablar de frente tanto con quienes generan empleos como con quienes todos los días enfrentan dificultades para salir adelante.

En ese contexto, advirtió que la elección de 2027 será determinante para impedir que Morena consolide lo que calificó como un proyecto autoritario en el país, por lo que consideró indispensable construir una victoria contundente en la capital del estado.

“En Chihuahua tenemos que ganar con una diferencia muy amplia. No solamente se trata de conservar la presidencia municipal, sino de aportar una votación muy importante al triunfo de Marco Bonilla en la gubernatura. Tenemos que salir con los mejores candidatos y con toda la fuerza para ganar”, señaló.

Insistió en que Chihuahua capital tendrá una responsabilidad fundamental en el resultado electoral del estado, por lo que las decisiones sobre las candidaturas deberán tomarse pensando en la competitividad, la aceptación ciudadana y la capacidad de sumar voluntades.

Durante la reunión también abordó diversos temas relacionados con el desarrollo de la ciudad, particularmente la necesidad de avanzar en infraestructura, mejorar los servicios públicos y generar condiciones más favorables para la apertura y crecimiento de negocios.

Explicó que Chihuahua requiere seguir fortaleciendo su economía, facilitar la actividad de quienes emprenden y generan empleos, y atender las necesidades de infraestructura que acompañan el crecimiento de la capital.

El encuentro, caracterizado por una amplia participación de los asistentes, permitió además intercambiar opiniones sobre la situación de la ciudad, el futuro del PAN y la importancia de mantener una comunicación permanente con los ciudadanos.

Finalmente, César Jáuregui agradeció a los vecinos de San Felipe, militantes y simpatizantes panistas por su asistencia y disposición al diálogo, y reiteró que continuará recorriendo Chihuahua, escuchando a la gente y compartiendo su visión sobre los retos que vienen.

“En el 2027 nos jugamos mucho en Chihuahua. Por eso tenemos que hacer bien las cosas, elegir a los mejores y salir a ganar con toda la fuerza”, concluyó.