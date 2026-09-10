En Chihuahua, hablar también puede salvar vidas: Lupita Borruel

Jueves 10 de septiembre de 2026

En el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la regidora y presidenta de la Comisión de Salud del H. Ayuntamiento de Chihuahua, Lupita Borruel, hizo un llamado a la ciudadanía a recordar que no está sola ni solo, y que pedir ayuda, hablar de lo que se siente y acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles puede hacer una diferencia.

Borruel destacó los esfuerzos que, desde el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla, se realizan para fortalecer la atención a la salud mental a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), particularmente mediante su Subdirección de Salud Mental y los servicios de atención y acompañamiento disponibles para la población. Entre ellos se encuentra la Línea de Atención en Crisis 24/7 *800, un espacio al que las personas pueden comunicarse para recibir orientación y apoyo profesional en momentos de crisis.

Asimismo, recordó la importancia de la campaña “Hablar Salva Vidas”, impulsada por el Gobierno Municipal, que busca abrir la conversación sobre la salud mental, brindar información y recordar que expresar lo que sentimos y pedir ayuda nunca debe ser motivo de temor.

“Este es un tema que me ocupa y en el que tenemos que seguir trabajando todos los días. La prevención del suicidio no puede ser un tema del que solamente hablemos en una fecha conmemorativa; tenemos que mantener la conversación, aprender a escuchar y saber cómo acompañar y buscar ayuda”, expresó Borruel.

Desde las Casas de Enlace, explicó, se ha trabajado de manera cercana con las y los promotores, brindándoles capacitación en primeros auxilios psicológicos, además de establecer canales para identificar y canalizar directamente ante el IMPAS aquellos casos que requieren atención profesional.

La regidora del Partido Acción Nacional agradeció el trabajo conjunto con el IMPAS y reiteró su disposición para continuar impulsando acciones desde distintos frentes, no solamente mediante la canalización de casos, sino también a través de la capacitación y la prevención.

“Tenemos que seguir alzando la voz por quienes, en este momento, quizá sienten que no pueden hacerlo. Tenemos la responsabilidad de aprender a identificar las señales, saber cómo actuar y acompañar a quien lo necesita”, señaló.

Subrayó que la salud mental y la prevención del suicidio deben dejar de ser un tema tabú y continuar visibilizándose desde todos los espacios posibles.