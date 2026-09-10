Chihuahua

22.17°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 10 de septiembre de 2026

En Chihuahua, hablar también puede salvar vidas: Lupita Borruel

En el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la regidora y presidenta de la Comisión de Salud del H. Ayuntamiento de Chihuahua, Lupita Borruel, hizo un llamado a la ciudadanía a recordar que no está sola ni solo, y que pedir ayuda, hablar de lo que se siente y acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles puede hacer una diferencia.

Borruel destacó los esfuerzos que, desde el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla, se realizan para fortalecer la atención a la salud mental a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), particularmente mediante su Subdirección de Salud Mental y los servicios de atención y acompañamiento disponibles para la población. Entre ellos se encuentra la Línea de Atención en Crisis 24/7 *800, un espacio al que las personas pueden comunicarse para recibir orientación y apoyo profesional en momentos de crisis.

Asimismo, recordó la importancia de la campaña “Hablar Salva Vidas”, impulsada por el Gobierno Municipal, que busca abrir la conversación sobre la salud mental, brindar información y recordar que expresar lo que sentimos y pedir ayuda nunca debe ser motivo de temor.

“Este es un tema que me ocupa y en el que tenemos que seguir trabajando todos los días. La prevención del suicidio no puede ser un tema del que solamente hablemos en una fecha conmemorativa; tenemos que mantener la conversación, aprender a escuchar y saber cómo acompañar y buscar ayuda”, expresó Borruel.

Desde las Casas de Enlace, explicó, se ha trabajado de manera cercana con las y los promotores, brindándoles capacitación en primeros auxilios psicológicos, además de establecer canales para identificar y canalizar directamente ante el IMPAS aquellos casos que requieren atención profesional.

La regidora del Partido Acción Nacional agradeció el trabajo conjunto con el IMPAS y reiteró su disposición para continuar impulsando acciones desde distintos frentes, no solamente mediante la canalización de casos, sino también a través de la capacitación y la prevención.

“Tenemos que seguir alzando la voz por quienes, en este momento, quizá sienten que no pueden hacerlo. Tenemos la responsabilidad de aprender a identificar las señales, saber cómo actuar y acompañar a quien lo necesita”, señaló.

Subrayó que la salud mental y la prevención del suicidio deben dejar de ser un tema tabú y continuar visibilizándose desde todos los espacios posibles.

Sheinbaum responde a Rubio: “Que no usen a México en su campaña”

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Dueño de bares acusado de violación a su hija de 5 años busca frenar su captura con amparos

Catean bodega de Vicealmirante; hallan oficios de ex titular de Marina

Juan Blanco refrenda respaldo a Marco Bonilla rumbo a 2027

Investigan muerte de adolescente y 35 casos de fiebre en Guadalupe y Calvo
INE deja el rosa mexicano tras 12 años; adopta lila y azul marino
Meta lanza Muse, agente de IA que puede enviar correos y reservar viajes
Trump propone cambiar el nombre de Nuevo México a “Nueva América”
Inauguran Torre Centinela en Ciudad Juárez; concentra tecnología e inteligencia para seguridad
Gobierno plantea restringir uso de efectivo en sectores que determine Hacienda
Trump promete 5 mil dólares a cada adulto si republicanos ganan el Congreso
Deuda pública de México subiría a 55% del PIB en 2027

Municipios

Más Noticias

Marco Rubio afirma que cárteles controlan “vastos territorios” de México
Propone SAT pago simplificado de IVA de 7% para MiPyMEs
Encuentran a joven sin vida en habitación del Hotel El Capitán