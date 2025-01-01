El Estado

21.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 1ro de septiembre de 2025

En Chihuahua renace una justicia con más autonomía, más independencia y todo lo que eso implica: Francisco Sánchez

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, en su condición de presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Chihuahua, señaló que la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial representa la oportunidad de construir una nueva era para la justicia chihuahuense.

“En Chihuahua renace una justicia con más autonomía, más independencia y todo lo que eso implica. Chihuahua merece un sistema de impartición de justicia firme, que ejerza de manera plena la transparencia y la autonomía, que esté de manera incondicional con las familias chihuahuenses,”, declaró.

Francisco Sánchez remarcó que esta nueva Ley Orgánica del Poder Judicial permitirá actualizar el marco jurídico de las atribuciones de este poder, con un énfasis en que se fortalezca la independencia y eficacia.

