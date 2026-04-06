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Lunes 6 de abril de 2026

En Chihuahua, transportistas no padecen como en otros estados: Santiago De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, exhortó al Gobierno Federal a atender de manera inmediata el bloqueo de transportistas y campesinos, al señalar que la realidad de inseguridad que enfrentan en otras entidades del país no es la misma que se vive en Chihuahua.

Santiago De la Peña subrayó que las afectaciones derivadas de los bloqueos requieren una respuesta clara y coordinada desde la Federación, pues la dinámica económica del estado y la movilidad de la ciudadanía comienzan a resentirse.

“Entendemos las demandas del sector, pero es fundamental que se dé una solución pronta y coordinada que permita evitar mayores afectaciones a la ciudadanía y a la dinámica económica de Chihuahua”, expresó el funcionario estatal.

De la Peña reiteró que, aunque los transportistas han señalado severos problemas de seguridad en regiones del país, ese escenario no se replica en Chihuahua, donde aseguró que prevalece un clima distinto en materia de protección y operatividad del sector.

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