Lunes 23 de noviembre de 2026

La exsenadora priista Lilia Merodio Reza aseguró que el escenario político en Ciudad Juárez permanece abierto de cara a las elecciones de 2027, al considerar que ninguna fuerza política tiene garantizada la victoria.

“La moneda está en el aire, no hay nada para nadie”, expresó la exlegisladora, quien sostuvo que existe un sentimiento de inconformidad ciudadana hacia el Gobierno federal que, desde su perspectiva, podría influir en el próximo proceso electoral.

Merodio señaló que el panorama político de la frontera todavía puede modificarse y que no observa una ventaja definitiva de algún partido.

Reaparece junto a dirigencia estatal del PRI

Las declaraciones se producen después de su acercamiento con el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez Domínguez, con quien sostuvo un encuentro que fue difundido públicamente mediante fotografías en redes sociales.

La reunión, celebrada durante el fin de semana, marcó su reaparición en actividades políticas relacionadas con el priismo chihuahuense, después de su separación del partido en 2023.

De acuerdo con lo expresado por la exsenadora, tendrá participación pública en las actividades políticas del PRI en Ciudad Juárez, aunque todavía no se han precisado las responsabilidades que asumiría.

Surgen versiones sobre posible candidatura

Su acercamiento con la dirigencia priista ha generado especulaciones sobre una eventual participación electoral en Ciudad Juárez durante 2027.

Sin embargo, Lilia Merodio no ha confirmado aspiraciones a un cargo de elección popular, por lo que cualquier posible candidatura permanece sin definición oficial.

Actualmente, la exsenadora también se desempeña como directora de Relaciones Políticas de un medio de comunicación de alcance nacional.

Sus declaraciones se suman a los posicionamientos de distintos actores políticos que comienzan a perfilar sus estrategias rumbo a las elecciones de 2027 en Chihuahua.