En licitación gaza Teófilo–Periférico; construcción iniciará en diciembre

Lunes 27 de octubre de 2025

El director de Obras Públicas Municipales, Carlos Rivas, informó que el proyecto de la gaza vial que conectará la avenida Teófilo Borunda con el Periférico de la Juventud se encuentra actualmente en proceso de licitación.

De acuerdo con el funcionario, el inicio de la construcción está programado para el mes de diciembre, una vez que concluya el procedimiento administrativo y se realice la asignación oficial de la obra.

Rivas destacó que el objetivo principal de esta nueva infraestructura es mejorar la conectividad y agilizar los tiempos de traslado en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la ciudad.

“Con esta obra buscamos brindar una solución integral al tránsito en el sector, optimizando la movilidad entre dos de las principales avenidas de Chihuahua”, señaló el director.

El titular de Obras Públicas precisó que durante la ejecución se implementará un operativo especial de señalización y desvíos temporales, con el fin de garantizar la seguridad y movilidad de los automovilistas mientras se desarrollan los trabajos.

El proyecto forma parte del plan de modernización vial impulsado por el municipio, que contempla diversas obras estratégicas para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.