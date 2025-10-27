Chihuahua

27.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 27 de octubre de 2025

En licitación gaza Teófilo–Periférico; construcción iniciará en diciembre

El director de Obras Públicas Municipales, Carlos Rivas, informó que el proyecto de la gaza vial que conectará la avenida Teófilo Borunda con el Periférico de la Juventud se encuentra actualmente en proceso de licitación.

De acuerdo con el funcionario, el inicio de la construcción está programado para el mes de diciembre, una vez que concluya el procedimiento administrativo y se realice la asignación oficial de la obra.

Rivas destacó que el objetivo principal de esta nueva infraestructura es mejorar la conectividad y agilizar los tiempos de traslado en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la ciudad.

“Con esta obra buscamos brindar una solución integral al tránsito en el sector, optimizando la movilidad entre dos de las principales avenidas de Chihuahua”, señaló el director.

El titular de Obras Públicas precisó que durante la ejecución se implementará un operativo especial de señalización y desvíos temporales, con el fin de garantizar la seguridad y movilidad de los automovilistas mientras se desarrollan los trabajos.

El proyecto forma parte del plan de modernización vial impulsado por el municipio, que contempla diversas obras estratégicas para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

Rinden homenaje póstumo al diputado Luis Fernando Chacón Erives en Guerrero

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Uber obtiene suspensión definitiva para operar en aeropuertos del país

Saldo blanco tras concierto de Los Tigres del Norte, confirma el Ayuntamiento

Reportan la desaparición de dos hombres en Guachochi

Homenaje a animales de compañía y agentes caninos en Chihuahua
EE. UU. se prepara para regresar al horario estándar: qué implica para su salud y sueño
Encabezó Bonilla Red Mexicana de Ciudades Amigas en Zapopan
Se presenta este miércoles la obra “La mujer que cayó del cielo” a beneficio de la iglesia de Panalachi
Cabildos de Chihuahua y otras localidades apoyan iniciativa para eliminar ISR en aguinaldos
Registra Protección Civil aforo de 9 mil 500 asistentes al templo de San Judas Tadeo
D.A.R.E. implementa acciones preventivas contra adicciones en 65 escuelas de la ciudad
Panteones municipales operarán en horario especial por Día de Muertos

Municipios

Más Noticias

El huracán Melissa supera en tamaño a Jamaica; alcanza categoría 5
Cubrirá Frente Frío 11 a Chihuahua y la mitad del país con aire gélido
Alcalde de Guachochi llama a la colaboración interinstitucional tras masacre que dejó siete muertos