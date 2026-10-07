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Miércoles 7 de octubre de 2026

Encabeza Rosa Carmona entrega de alimentos durante #RodadaRosa

La regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rosa Carmona Carmona, participó junto con integrantes de su equipo en la #RodadaRosa, realizada en las inmediaciones del Hospital Regional No. 1 del IMSS “Morelos”.

La también dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) encabezó la entrega de alimentos a pacientes, familiares y personas que permanecían en el exterior del hospital, muchas de ellas a la espera de noticias o de atención médica.

Durante la jornada, el equipo distribuyó burritos y convivió con las personas presentes, como parte de una actividad de acompañamiento y cercanía social.

La acción buscó brindar apoyo a quienes pasan largas horas fuera del nosocomio, en ocasiones sin posibilidad de retirarse mientras sus familiares permanecen hospitalizados o reciben atención médica.

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