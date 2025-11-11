Encabeza SSPE revisión en Cereso No.1 de Aquiles Serdán

Martes 11 de noviembre de 2025

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación interinstitucional con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa, llevó a cabo una revisión al interior del Centro de Reinserción Social No.1 (Cereso), en el municipio de Aquiles Serdán, con el objetivo de detectar y extraer objetos no permitidos que pudieran representar un riesgo para la seguridad y la gobernabilidad del penal.

El operativo se realizó bajo la dirección del personal del Sistema Penitenciario, y contó con la participación de un total de 209 elementos de las distintas corporaciones, quienes efectuaron una inspección exhaustiva en las áreas y módulos de la institución penitenciaria.

Como resultado se logró el aseguramiento y extracción de diversos artículos prohibidos, entre ellos:

* 57 puntas hechizas

* 03 navajas

* 05 teléfonos celulares

* 05 lentes oscuros

* 07 pipas hechizas

* 10 espejos

* 15 tijeras

* 03 relojes

* 11 bolsas hechizas

* 03 sartenes hechizos

* 18 cortaúñas

* Extensiones eléctricas hechizas

* 19 gorras de color no permitido

* 06 juegos de mesa (no autorizados en estancia)

* 04 bocinas hechizas

* 03 calculadoras

Asimismo, se retiró el exceso de prendas de vestir de colores no permitidos, esto como parte de las medidas de control y orden que garantizan la correcta operación del centro penitenciario.

Estas acciones se enmarcan dentro de la estrategia de seguridad y orden penitenciario impulsada por el titular de la corporación, Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad, damos resultados.