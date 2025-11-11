El Estado

25.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 11 de noviembre de 2025

Encabeza SSPE revisión en Cereso No.1 de Aquiles Serdán

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación interinstitucional con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa, llevó a cabo una revisión al interior del Centro de Reinserción Social No.1 (Cereso), en el municipio de Aquiles Serdán, con el objetivo de detectar y extraer objetos no permitidos que pudieran representar un riesgo para la seguridad y la gobernabilidad del penal.

El operativo se realizó bajo la dirección del personal del Sistema Penitenciario, y contó con la participación de un total de 209 elementos de las distintas corporaciones, quienes efectuaron una inspección exhaustiva en las áreas y módulos de la institución penitenciaria.

Como resultado se logró el aseguramiento y extracción de diversos artículos prohibidos, entre ellos:

* 57 puntas hechizas
* 03 navajas
* 05 teléfonos celulares
* 05 lentes oscuros
* 07 pipas hechizas
* 10 espejos
* 15 tijeras
* 03 relojes
* 11 bolsas hechizas
* 03 sartenes hechizos
* 18 cortaúñas
* Extensiones eléctricas hechizas
* 19 gorras de color no permitido
* 06 juegos de mesa (no autorizados en estancia)
* 04 bocinas hechizas
* 03 calculadoras

Asimismo, se retiró el exceso de prendas de vestir de colores no permitidos, esto como parte de las medidas de control y orden que garantizan la correcta operación del centro penitenciario.

Estas acciones se enmarcan dentro de la estrategia de seguridad y orden penitenciario impulsada por el titular de la corporación, Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad, damos resultados.

Convocan a jóvenes de la clase 2007 y remisos al sorteo del Servicio Militar Nacional

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Lamenta Isela Martínez la falta de seriedad de Miguel Riggs al plagiar Reglamento de Movilidad

Encabeza SSPE revisión en Cereso No.1 de Aquiles Serdán

Enajena Congreso predio a favor de Enalte Desarrollos Inmobiliarios

Aprueba Ayuntamiento por unanimidad la modificación a la Convocatoria del Presupuesto Participativo 2026
Advierte SSPE sobre intento de suplantación de identidad de un Subsecretario en redes sociales
Enajena Congreso predio a favor de Enalte Desarrollos Inmobiliarios
Messi: “No me fui del Barcelona como imaginaba ni como soñaba”
COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer las instituciones y preservar la democracia en el marco del debate sobre la Reforma Electoral
SCJN decidirá monto de adeudos fiscales de Ricardo Salinas Pliego, dice Sheinbaum
Comisiones Unidas rechazan iniciativa de movilidad por ser "copia literal" de reglamento de Guadalajara
Lamenta Isela Martínez la falta de seriedad de Miguel Riggs al plagiar Reglamento de Movilidad

Municipios

Más Noticias

Vinculan a proceso a hombre por homicidio agravado en colonia Lucio Blanco
USS Gerald R. Ford llega al Caribe y refuerza presión de EE. UU. en la región
Gestiona Estado vacantes laborales y prácticas profesionales para sectores vulnerables