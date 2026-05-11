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Lunes 11 de mayo de 2026

Encabeza diputada Rosana Díaz jornadas de atención y festejo en el Distrito 4 de Ciudad Juárez

CD. JUÁREZ, CHIH. — En seguimiento a sus actividades de proximidad social, la diputada Rosana Díaz realizó una serie de encuentros con ciudadanas del Distrito 4 con motivo del Día de las Madres.

Durante las jornadas, la legisladora subrayó la importancia de la mujer como eje de la cohesión familiar en la zona fronteriza.

Díaz reafirmó su compromiso legislativo para gestionar recursos y programas que fortalezcan el bienestar de las familias juarenses, destacando que su agenda parlamentaria priorizará iniciativas enfocadas en el apoyo a mujeres trabajadoras y jefas de familia.

Los eventos concluyeron con la entrega de apoyos directos a las asistentes de los diversos sectores del distrito.

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