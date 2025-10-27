Encabezó Bonilla Red Mexicana de Ciudades Amigas en Zapopan

Lunes 27 de octubre de 2025

El alcalde Marco Bonilla encabezó la Asamblea Regional Zona Occidente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN), celebrada en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde tomó protesta a los nuevos municipios que se suman a esta red de gobiernos locales comprometidos con el impulso de políticas públicas familiares y de protección a la infancia.

Durante su intervención, Bonilla compartió las estrategias implementadas por el Gobierno Municipal de Chihuahua en favor del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, destacando programas como “Yo Sí Te Creo” y “La calle no es su lugar”, enfocados en la prevención, atención y acompañamiento a menores en situación de vulnerabilidad.

Como parte de la agenda, se realizó un Foro de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, donde las y los menores expresaron sus opiniones y propuestas sobre temas como la seguridad, la educación y el uso responsable de dispositivos electrónicos, reafirmando la importancia de escuchar sus voces en la construcción de políticas públicas.

El encuentro incluyó también conferencias y ponencias magistrales a cargo de especialistas nacionales, entre ellas:

“Política Nacional de Niñez y Adolescencia”, impartida por Silvia Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva de SIPINNA Nacional.

“Más allá de la pantalla: construyendo políticas públicas reales para un problema digital”, por Josefina Vázquez Mota.

“Escuelas Positivas: Cuidar la mente y el corazón de las niñas y los niños”, a cargo de Diana Victoria Sandoval Ruiz, directora de E-LAB, Laboratorio de Políticas Educativas.

Cabe destacar que desde 2024, Marco Bonilla preside la RMCAN, la cual agrupa actualmente a cerca de 200 municipios —entre permanentes, temporales y nuevos integrantes— provenientes de distintos estados del país.

A través de estas asambleas regionales, la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez busca fortalecer la colaboración entre gobiernos locales y consolidar políticas públicas efectivas que garanticen el bienestar y desarrollo de la niñez y adolescencia en México.