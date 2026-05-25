Enciende alarmas en Argentina: Messi sale lesionado a días del Mundial 2026

Lunes 25 de mayo de 2026

Miami, Florida.- La Selección de Argentina encendió las alertas de cara a la Copa del Mundo 2026 luego de que su máxima figura, Lionel Messi, abandonara por lesión el encuentro que disputó con Inter Miami CF frente a Philadelphia Union.

El capitán albiceleste salió del terreno de juego al minuto 73 tras presentar molestias en la parte posterior de la pierna izquierda. Aunque intentó continuar en el partido, finalmente solicitó su sustitución y fue reemplazado por el joven Mateo Silvetti, retirándose de inmediato al vestuario para ser evaluado por el cuerpo médico.

La situación genera preocupación debido a que Messi, de 38 años, se encuentra a menos de tres semanas de disputar lo que podría ser su sexto y último Mundial con la selección argentina, vigente campeona del mundo.

Argentina tiene programado su debut en la justa mundialista dentro de 18 días, donde enfrentará a las selecciones de Argelia, Austria y Arabia Saudita durante la fase de grupos.

Al término del encuentro, el entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, señaló que aún no existe un diagnóstico definitivo sobre la condición física del astro argentino.

"No tenemos informes sobre su estado, lo tendremos pronto. Estaba fatigado, cansado; el campo estaba pesado y, ante la duda, uno lo que hace es tratar de que no arriesgue. Pero con Leo no hablamos nada", declaró el estratega.

Hasta el momento, el club estadounidense no ha emitido un parte médico oficial, por lo que habrá que esperar los estudios correspondientes para determinar la gravedad de la molestia y conocer si existe riesgo para su participación en la próxima Copa del Mundo.

La evolución de Messi será seguida de cerca tanto por el cuerpo técnico de la selección argentina como por millones de aficionados, que esperan ver al campeón del mundo liderar una vez más a la Albiceleste en el máximo escenario del fútbol internacional.