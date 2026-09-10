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Jueves 10 de septiembre de 2026

Encuentran a joven sin vida en habitación del Hotel El Capitán

Un joven de aproximadamente 25 años fue localizado sin vida durante la madrugada de este jueves al interior de una habitación del Hotel El Capitán, en la colonia Altavista de la ciudad de Chihuahua.

El hallazgo generó una movilización de corporaciones policiales y cuerpos de emergencia en el establecimiento ubicado en el cruce de las calles Colón y Bustamante.

La víctima, quien vestía playera negra y pantalón de mezclilla, presentaba al menos una herida producida por proyectil de arma de fuego en el rostro. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos preventivos acordonaron el área y cuatro personas fueron presentadas ante las autoridades, debido a que se encontraban en una habitación contigua a donde ocurrió el hecho. Las investigaciones determinarán si existe alguna relación entre ellas y el homicidio.

Agentes de la Fiscalía General del Estado quedaron a cargo de las investigaciones para establecer cómo ocurrió la agresión y determinar la identidad de la víctima.

Personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo para realizar la necropsia correspondiente y continuar con las diligencias.

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