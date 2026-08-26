Encuesta de Lorena Becerra es un indicador claro para definir candidaturas: César Jáuregui

Miércoles 26 de agosto de 2026

César Jáuregui Moreno destacó que la reciente encuesta elaborada por la reconocida especialista en opinión pública Lorena Becerra constituye un indicador relevante para conocer las posibilidades electorales de quienes participan en el proceso rumbo a 2027, y subrayó la amplia trayectoria y credibilidad de la encuestadora a nivel nacional.

Durante un desayuno con cerca de 37 representantes de medios de comunicación de radio, televisión, prensa escrita y plataformas digitales, realizado este miércoles en el hotel Quality Inn del centro de la ciudad, Jáuregui fue cuestionado sobre los resultados del estudio recientemente publicado en un medio impreso local, encargado por un grupo de empresarios.

“Yo creo que el objetivo primordial de cualquier partido político tiene que ser llevar como candidatos a las mejores mujeres y a los mejores hombres y a quienes tengan mayores posibilidades de éxito electoral”, expresó.

Jáuregui señaló que las encuestas deben entenderse como una fotografía del momento y no como un resultado definitivo, aunque consideró que sí ofrecen elementos objetivos para valorar el desarrollo de quienes eventualmente pueden participar en una contienda.

“Las encuestas son radiografías momentáneas, se deben tomar como un dato que sí es un indicador, sí es un diferenciador de candidaturas, porque de alguna forma se puede observar con claridad cómo se van desarrollando las distintas personalidades que participan en el proceso”, explicó.

No obstante, insistió en que los resultados deben asumirse con prudencia y, sobre todo, como un estímulo para continuar trabajando: “Hay mucho, mucho, mucho por hacer”.

Sobre el estudio en particular, Jáuregui destacó la trayectoria profesional de Lorena Becerra, doctora en Ciencia Política y especialista en estudios de opinión pública, quien durante varios años encabezó el área de encuestas de Grupo Reforma.

“Quien hace esta encuesta goza de una enorme credibilidad en el medio de las encuestas en el país. Es una persona que ha sido directora de encuestas del periódico Reforma, que tiene trabajando toda su vida en este tipo de ejercicios estadísticos y que además lo ha hecho siempre de manera muy precisa y muy puntual”, señaló.

Agregó que los estudios públicos realizados por Becerra permiten constatar el nivel de precisión que ha mantenido a lo largo de su trayectoria: “Ustedes pueden revisar sus estudios estadísticos públicos y verán que es muy atinada en cuanto a los porcentajes que da y lo que sucede en la realidad”.

Durante el encuentro, Jáuregui hizo también un balance del trabajo que ha desarrollado durante los últimos meses y afirmó que le ha ido bien en su aspiración, a partir de un ejercicio de comunicación que definió como transversal, al mantener encuentros tanto con empresarios y distintos liderazgos de la ciudad como con habitantes de colonias populares y sectores con mayores necesidades.

Explicó que estos recorridos le han permitido escuchar directamente preocupaciones muy distintas y, al mismo tiempo, encontrar coincidencias sobre los principales retos que enfrenta Chihuahua.

Jáuregui comentó que uno de los mensajes que ha encontrado mayor recepción entre los ciudadanos es la importancia de poner atención a lo que estará en juego en 2027, al considerar que no se tratará solamente de un cambio de personas al frente de los gobiernos, sino de una discusión de mayor profundidad sobre el rumbo político del país.

Finalmente, sostuvo que continuará con este ejercicio de comunicación y acercamiento directo, escuchando a ciudadanos de todos los sectores de Chihuahua y manteniendo una presencia permanente tanto en las colonias como con los distintos grupos de la sociedad.