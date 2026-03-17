Encuesta de Rubrum coloca al PAN al frente y perfila a César Jáuregui como favorito

Martes 17 de marzo de 2026

Una encuesta de Rubrum correspondiente a la última semana ubica al Partido Acción Nacional (PAN) como la principal fuerza política en la capital del estado, al registrar 49.9 por ciento de la intención de voto rumbo a la elección municipal, por encima de Morena, que alcanza el 33.2 por ciento.

En este contexto, el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, se posiciona como el perfil con mayor preferencia ciudadana para encabezar la candidatura panista a la Presidencia Municipal de Chihuahua.

De acuerdo con el estudio, Jáuregui concentra el 27.1 por ciento de las menciones entre aspirantes del PAN, colocándose en el primer lugar. En segundo sitio aparece la diputada federal María Angélica Granados Trespalacios, conocida como “Manque”, con 23.4 por ciento, seguida por el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, con 22.8 por ciento. Otros perfiles registran entre el seis y el 20 por ciento.

Por parte de Morena, el mejor posicionado es el exalcalde Marco Adán Quezada Martínez, con 37.6 por ciento, seguido de la diputada local Brenda Ríos Prieto, quien alcanza el 27.1 por ciento. Otros aspirantes como Miguel Riggs Baeza, Miguel La Torre Sáenz y Héctor Ochoa registran preferencias que oscilan entre el cuatro y el 15 por ciento.

La encuesta se realizó mediante 600 entrevistas telefónicas automatizadas entre el 13 y el 16 de marzo de 2026, con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de ±3.8 por ciento.