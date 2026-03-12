El Estado

Jueves 12 de marzo de 2026

Encuestador del INEGI habría muerto sin huellas de violencia

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, informó que los restos humanos localizados recientemente no presentan indicios iniciales de violencia, por lo que se investiga si corresponden a un encuestador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportado como desaparecido en 2025.

La persona buscada fue identificada como Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal, quien desapareció el 9 de octubre de 2025 en el municipio de Urique.

El fiscal explicó que aún no se confirma oficialmente la identidad, ya que se espera el resultado de la prueba de ADN que permitirá establecer de manera definitiva si los restos pertenecen al trabajador.

Jáuregui señaló que la investigación continúa abierta mientras se obtienen los resultados periciales. “La única prueba irrefutable es la de ADN”, indicó, al precisar que en el lugar también fueron localizadas pertenencias del encuestador, las cuales forman parte de las evidencias analizadas por las autoridades.

