Encuestas colocan a César Jáuregui como el perfil panista mejor posicionado rumbo a la Alcaldía de Chihuahua

Miércoles 9 de septiembre de 2026

Distintas mediciones de opinión pública difundidas en los últimos meses colocan a César Jáuregui como uno de los perfiles del Partido Acción Nacional (PAN) con mayor posicionamiento de cara a la Presidencia Municipal de Chihuahua.

De acuerdo con un material difundido recientemente que recopila resultados de diferentes casas encuestadoras, las mediciones de Lorena Becerra, Rubrum y una encuesta presentada por Noticias Chihuahua coinciden en ubicar a Jáuregui en el primer lugar entre los perfiles panistas considerados.

Lorena Becerra: ventaja de 14 puntos en escenario electoral

Según los datos expuestos en el material, la medición de Lorena Becerra coloca a César Jáuregui al frente de las preferencias entre los perfiles del PAN.

Además, en uno de los escenarios electorales planteados, Jáuregui alcanzaría 39% de las preferencias, frente a 25% para Morena, lo que representaría una diferencia de 14 puntos porcentuales.

La medición es destacada debido a la trayectoria de Becerra en el análisis de opinión pública y estudios electorales en México.

Rubrum registra crecimiento durante cuatro meses

El material también presenta resultados atribuidos a Rubrum, en los cuales Jáuregui aparece en primer lugar durante cuatro mediciones consecutivas y con una tendencia ascendente.

En junio registró 29.8%; para julio avanzó a 30.7%; en agosto alcanzó 30.9%, mientras que en septiembre llegó a 33.1%.

Esto representa un incremento acumulado de 3.3 puntos porcentuales entre junio y septiembre, de acuerdo con las cifras mostradas.

Noticias Chihuahua también lo coloca al frente

A estas mediciones se suma una encuesta presentada por Noticias Chihuahua, que, según el mismo material, volvió a colocar a César Jáuregui como el perfil panista mejor posicionado rumbo a la Presidencia Municipal de Chihuahua.

El mensaje destaca que se trata de ejercicios realizados en distintos momentos y bajo diferentes metodologías, pero que coinciden en colocar a Jáuregui en una posición favorable dentro de la competencia interna del PAN.

El material concluye vinculando estos resultados con la actividad política y territorial de Jáuregui, bajo el argumento de que ha mantenido una estrategia de cercanía, recorridos y contacto con la ciudadanía.

Aunque las encuestas representan fotografías de un momento determinado y no anticipan por sí mismas el resultado de una elección, la coincidencia entre varias mediciones es presentada como un indicador de la posición que actualmente ocupa César Jáuregui dentro de los perfiles panistas considerados rumbo al próximo proceso electoral en Chihuahua.