Endeudan al país mientras municipios siguen sin recursos: Mario Vázquez

Miércoles 28 de octubre de 2026

Ciudad de México.- El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, acusó al Gobierno Federal de incrementar la deuda pública y la recaudación de impuestos sin garantizar una distribución suficiente de recursos para los municipios.

Durante la discusión en el Senado de la Ley de Ingresos, Ley Federal de Derechos y Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondientes al Paquete Económico 2027, el legislador sostuvo que los ayuntamientos tienen cada vez mayores responsabilidades en materia de seguridad, agua potable, alumbrado, infraestructura y servicios públicos, pero no reciben recursos en la misma proporción.

Como presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, Vázquez advirtió que la deuda pública podría alcanzar los 21.66 billones de pesos al cierre de 2027, mientras que su costo financiero superaría los 1.5 billones de pesos, cifra que, señaló, sería superior a la inversión física proyectada.

“¡Es la deuda! ¡Es irresponsabilidad! Y lo peor de todo, ¡es corrupción!”, expresó desde tribuna.

También cuestionó que el Gobierno Federal proyecte recaudar más de 6.2 billones de pesos mediante impuestos, sin que, a su juicio, esos ingresos se reflejen proporcionalmente en mejores condiciones para las familias y los gobiernos municipales.

El senador exigió además transparencia sobre el destino de los recursos públicos y rendición de cuentas en casos de presuntos desvíos, entre los que mencionó Segalmex y el robo fiscal de combustible.

Mario Vázquez y el Grupo Parlamentario del PAN votaron en contra de los tres dictámenes y demandaron modificar la distribución de recursos para fortalecer las finanzas municipales.

“Detrás de cada impuesto está el esfuerzo de una familia; detrás de cada deuda hay una obligación para el futuro; detrás de cada peso desviado hubo una oportunidad que México perdió”, afirmó.

Finalmente, exigió al Gobierno Federal “rendir cuentas con la misma determinación con la que recauda impuestos del pueblo”.