Enero cierra con 1,050 millones de pesos recaudados por Predial en Chihuahua

Martes 3 de febrero de 2026

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, informó que durante el mes de enero se recaudaron un total de 1,050 millones de pesos por concepto del impuesto Predial, cifra que refleja una alta participación ciudadana en el cumplimiento de esta contribución.

En entrevista con Marco Aurelio Guevara para NN Nuestras Noticias, Bonilla detalló que este monto corresponde al pago de 202 mil cuentas, lo que representa aproximadamente el 70 por ciento del padrón total de contribuyentes del municipio.

El edil explicó que los recursos obtenidos a través del Predial se destinan principalmente a obra pública y mejora de servicios en la capital. Entre los proyectos financiados con esta recaudación se encuentran el Polideportivo Luis H. Álvarez, el distribuidor vial de Fuentes Mares y Pacheco, así como tres puentes que actualmente se construyen con recursos 100% municipales.

“Normalmente el recurso que recaudamos lo dedicamos en su gran mayoría para obra pública y servicios públicos en la ciudad de Chihuahua”, puntualizó el presidente municipal, subrayando la importancia del pago oportuno del Predial para el desarrollo de infraestructura y la atención de las necesidades de la ciudad.