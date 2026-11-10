Enfermedades del corazón, principal causa de muerte en Chihuahua durante 2025: Inegi

Martes 10 de noviembre de 2026

Las enfermedades del corazón se mantuvieron como la principal causa de muerte entre los habitantes del estado de Chihuahua durante 2025, con un total de 5 mil 800 defunciones, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las cifras revelan que los padecimientos cardiovasculares encabezaron nuevamente las estadísticas de mortalidad, seguidos por los tumores malignos, la diabetes mellitus, las agresiones u homicidios y los accidentes.

En segundo lugar se ubicaron los tumores malignos, con 3 mil 284 fallecimientos, mientras que la diabetes mellitus ocupó la tercera posición, con 2 mil 851 defunciones registradas durante el año.

Las agresiones, clasificadas estadísticamente como homicidios, representaron la cuarta causa de muerte en Chihuahua, con 2 mil 84 víctimas, mientras que los accidentes ocuparon el quinto lugar, con mil 568 fallecimientos.

En conjunto, estas cinco causas concentraron 15 mil 587 fallecimientos en el estado durante 2025, lo que refleja el impacto tanto de las enfermedades crónicas como de los hechos violentos y accidentes en la población.

De acuerdo con los resultados publicados, las principales causas de mortalidad conservaron el mismo orden que durante 2024, aunque se registraron variaciones importantes en el número de defunciones.

Uno de los cambios más relevantes fue la disminución de muertes relacionadas con enfermedades del corazón, que, pese a mantenerse como la primera causa de fallecimiento, presentaron una reducción respecto al año anterior.

Por su parte, las defunciones ocasionadas por tumores malignos permanecieron prácticamente sin cambios, mientras que la diabetes mellitus, los homicidios y los accidentes registraron incrementos en comparación con 2024.

Las estadísticas del Inegi permiten identificar los principales factores asociados con la mortalidad en Chihuahua y ofrecen información para orientar estrategias de prevención, atención médica, seguridad pública y reducción de accidentes.

Los resultados también ponen de manifiesto la importancia de fortalecer las acciones dirigidas a prevenir enfermedades cardiovasculares y diabetes, así como de atender los factores relacionados con la violencia y los accidentes, que continúan entre las principales causas de fallecimiento en la entidad.