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Martes 4 de agosto de 2026

Enfermera auxilia a motociclista lesionado tras accidente en la Miguel Barragán

Una enfermera que transitaba por la calle Miguel Barragán brindó los primeros auxilios a un motociclista que resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial registrado la mañana de este martes.

El percance ocurrió sobre la calle Miguel Barragán, a unos metros de la avenida Zaragoza, donde una motocicleta y un vehículo particular colisionaron por causas que aún no han sido determinadas por las autoridades.

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta quedó tendido sobre la cinta asfáltica con diversas lesiones. Ante la situación, una mujer que pasaba por el lugar y que se identificó como enfermera se acercó de inmediato para prestarle atención médica inicial mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

La profesional de la salud permaneció junto al lesionado, monitoreando su estado y brindándole apoyo hasta la llegada de una ambulancia, cuyos paramédicos se hicieron cargo de la atención y posterior traslado a un hospital para una valoración médica más completa.

Testigos del accidente destacaron la rápida reacción y solidaridad de la enfermera, cuya intervención contribuyó a mantener estable al motociclista durante los minutos posteriores al choque.

Elementos de tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las investigaciones correspondientes que permitan determinar las causas y responsabilidades del accidente.

La acción de la enfermera fue ampliamente reconocida por personas que presenciaron el incidente, quienes resaltaron su vocación de servicio y disposición para ayudar en un momento crítico.

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