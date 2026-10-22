Enfrenta César Jáuregui hoy audiencia de vinculación por proceso del fuero común

Jueves 22 de octubre de 2026

A las 10:00 horas de este jueves está programada la audiencia en la que un juez determinará si César Jáuregui Moreno, exfiscal general del Estado, será vinculado a proceso por los presuntos delitos de coalición y uso ilegal de atribuciones y facultades.

Debido a que Jáuregui permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, por el proceso que enfrenta ante la justicia federal, participará en la audiencia del fuero común de manera remota, informó su abogado defensor, Héctor Villasana.

La defensa sostiene que existen elementos para obtener la no vinculación a proceso, al considerar que los datos presentados por el Ministerio Público no demuestran que Jáuregui tuviera conocimiento de la presencia de agentes estadounidenses durante el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, entre el 16 y 18 de abril.

Durante la audiencia inicial del proceso estatal, el Ministerio Público presentó 45 datos de prueba para sustentar la acusación de que el entonces fiscal habría excedido sus atribuciones en coordinación con el exdirector de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo. Corresponderá al juez determinar si esos elementos son suficientes para que el procedimiento continúe.

Por esta causa se habían impuesto a Jáuregui medidas cautelares como la entrega de su visa y pasaporte, presentación periódica ante el juzgado y la prohibición de acercarse a testigos. Sin embargo, actualmente permanece privado de la libertad por el proceso federal que enfrenta de manera paralela.

En el marco de la audiencia, simpatizantes del exfiscal anunciaron movilizaciones en Chihuahua. El regidor Félix Martínez informó que se contempla realizar una caravana hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

La resolución de este jueves corresponde exclusivamente al proceso del fuero común y es independiente de la causa federal que mantiene a Jáuregui recluido en El Altiplano.