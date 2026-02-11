Enfrentamiento armado en “El Limoncito”, Culiacán, mantiene en alerta a pobladores

Miércoles 11 de febrero de 2026

Culiacán, Sin. — La mañana de este miércoles, habitantes de la comunidad “El Limoncito”, en la sindicatura de Jesús María, vivieron momentos de pánico debido a un enfrentamiento armado entre grupos criminales y autoridades.

Vecinos reportaron que, debido a la situación, no pudieron salir de sus casas. En el lugar se desplegaron múltiples unidades terrestres y varios helicópteros, mientras se escuchaban detonaciones de armas de alto calibre.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades realizaban un cateo en una propiedad, mientras otros elementos aseguraban la zona. Se mencionó que uno de los helicópteros aterrizó dentro de la comunidad, aunque hasta el momento se desconoce si hubo detenidos o personas lesionadas.

Las autoridades mantienen un operativo en la zona para contener el enfrentamiento y proteger a la población.