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Lunes 14 de septiembre de 2026

Enfrentamiento armado moviliza a autoridades en Nonoava

Un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y presuntos civiles armados se registró este domingo en las inmediaciones del municipio de Nonoava, lo que generó un despliegue de corporaciones de seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, personal militar realizaba labores de patrullaje cuando se encontró con un grupo de hombres armados, quienes presuntamente iniciaron la agresión.

Los elementos castrenses repelieron el ataque y se produjo un intercambio de disparos durante varios minutos.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) confirmó que recibió el reporte del enfrentamiento y desplegó un operativo para reforzar la seguridad y preservar el orden en el área.

Asimismo, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si existen personas fallecidas, lesionadas o detenidas como resultado del enfrentamiento.

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