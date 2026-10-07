Enfrentamiento en carretera Guachochi–San Francisco de Borja deja dos civiles armados muertos

Miércoles 7 de octubre de 2026

Guachochi, Chih.- Un enfrentamiento registrado durante la madrugada de este miércoles en el tramo carretero que conecta a Guachochi con San Francisco de Borja dejó como saldo dos civiles armados sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos del Ejército Mexicano realizaban labores de patrullaje cuando fueron interceptados y atacados por un grupo de personas armadas.

La agresión derivó en un intercambio de disparos, durante el cual los efectivos federales repelieron el ataque. Dos de los presuntos agresores murieron en el lugar.

La alerta fue recibida alrededor de las 05:00 horas, lo que movilizó a personal de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, peritos y elementos del Servicio Médico Forense.

En la zona fueron aseguradas armas y otros indicios, mientras que los cuerpos permanecen sin identificar.

Tras los hechos, autoridades desplegaron un operativo en brechas y comunidades cercanas para localizar a otros posibles participantes en la agresión.