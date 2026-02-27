Enfrentamiento en costas de Cuba revive tensiones con exiliados en Estados Unidos

Viernes 27 de febrero de 2026

Las versiones del gobierno cubano sobre un enfrentamiento mortal entre sus fuerzas y una embarcación que transportaba expatriados armados han reavivado el debate sobre los sectores del exilio en Estados Unidos que mantienen aspiraciones de cambio de régimen en la isla, 67 años después del triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro.

De acuerdo con autoridades de Cuba, soldados interceptaron una lancha rápida registrada en Florida cuando se aproximaba a la isla. Según el reporte oficial, los ocupantes abrieron fuego contra las tropas, que respondieron al ataque, dejando un saldo de cuatro muertos y seis heridos.

Uno de los fallecidos fue identificado como Michel Ortega Casanova. Su hermano, Misael Ortega Casanova, declaró a medios en Miami que Michel era ciudadano estadounidense y que desde hacía más de 20 años residía en Estados Unidos, donde mantenía una postura crítica hacia el gobierno cubano.

Mientras tanto, el gobierno cubano aseguró que en la embarcación viajaban personas buscadas por su presunta participación en actividades relacionadas con terrorismo. También informó que el bote —reportado como robado en los Cayos de Florida— transportaba fusiles de asalto, pistolas, explosivos caseros, chalecos antibalas, miras telescópicas y uniformes de camuflaje.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país recabaría información propia sobre lo ocurrido y calificó el incidente como “sumamente inusual”, al señalar que enfrentamientos de este tipo no se registraban desde hacía años.

El contexto del hecho coincide con un momento de alta tensión bilateral. La administración del presidente Donald Trump ha endurecido el embargo contra Cuba y ha amenazado con imponer aranceles a países que suministren petróleo a la isla.

Analistas señalan que las armas y embarcaciones vinculadas a incursiones desde el exilio evocan episodios históricos como la fallida invasión de Invasión de Bahía de Cochinos, cuando exiliados entrenados por la CIA intentaron derrocar al gobierno cubano en 1961.

William LeoGrande, profesor de American University y especialista en Cuba, consideró que el ambiente político actual ha alimentado percepciones de un posible colapso del gobierno cubano, aunque advirtió que esa lectura puede ser exagerada.

Por su parte, figuras del exilio en Miami han expresado escepticismo sobre la versión oficial de La Habana. Emilio Izquierdo, ex preso político, cuestionó la viabilidad de una incursión armada con una embarcación pequeña, mientras que Ramón Saúl Sánchez, líder del grupo Movimiento Democracia, sugirió que las autoridades cubanas podrían haber tenido conocimiento previo del intento de aproximación.

El incidente ocurre en un contexto de creciente polarización política y revive una larga historia de confrontaciones, operaciones encubiertas y tensiones diplomáticas entre ambos países.